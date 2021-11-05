Avrupa'da acı tablo! Beşiktaş da Sergen Yalçın da galibiyete hasret kaldı

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Süper Lig’de zirvenin 7 puan gerisinde kalan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde de tarihinde de en başarısız performanslarından birine imza atıyor. 4-0’lık Sporting Lizbon yenilgisiyle birlikte Avrupa’daki galibiyet hasreti 7 maça çıkan ve 1977-1985 arasındaki performansını yakalayan siyah beyazlılar, 198892 yılları arasında ise 8 karşılaşmada kazanamamıştı. Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın da takımın başında çıktığı 6 maçta henüz galibiyet alamadı.

3 yıl önceki halinden eser yok

Devler Ligi’nde 8. kez sahne alan Kartal, Avrupa’nın bu büyük organizasyonunda ilk kez 4 maçı puan alamadan tamamladı. 2017-18 sezonunda gruptan namağlup çıkan ve 14 puanla Şampiyonlar Ligi’nde en fazla puan toplayan Türk takımı olan siyah beyazlılar son 2 karşılaşmada Ajax ve Dortmund’a karşı beraberlik ya da galibiyet alamazsa Şampiyonlar Ligi’ne 0 puanla veda etme tehlikesi ile karşı karşıya.

Düşüşte 5 temel sebep var

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Sezona iyi başlayan ancak sonrasında Süper Lig’de istikrarı koruyamayan, Avrupa’da da beklenen sonuçları alamayan Beşiktaş’ta yaşanan düşüşle ilgili olarak 5 madde öne çıkıyor.

1- Sezon öncesi transferlerin çoğu geç yapıldı.

2- Takım sezon hazırlıklarına 10 futbolcuyla başlamak zorunda kaldı.

3- Ghezzal, Vida, Larin, Atiba, Josef, Welinton, Rosier, Pjanic ve Alex Teixeira, geç transfer olma, sakatlık ya da milli takımlar nedeniyle yaz kampına katılamadı.

4- Sezon başından itibaren 10’un üzerinde futbolcu sakatlık yaşadı.

5- Aylarca maç oynayamayan Alex Teixeira hâlâ toparlanamadı.