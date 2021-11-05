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Avrupa'da acı tablo! Beşiktaş da Sergen Yalçın da galibiyete hasret kaldı

#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Şampiyonlar Ligi
Avrupada acı tablo Beşiktaş da Sergen Yalçın da galibiyete hasret kaldı
İsmail ER

Devler Ligi’nde ilkleri başaran Beşiktaş, bu kez tarihinin en kötü performansını yaşama tehlikesiyle karşı karşıya. 2017-18 sezonunda tarih yazarak Şampiyonlar Ligi’nde gruptan namağlup olarak çıkan ilk, çok puan toplayan tek Türk takımı olan Beşiktaş son 2 maçta tabloyu değiştiremezse 0 çekerek turnuvaya veda edebilir.

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Süper Lig’de zirvenin 7 puan gerisinde kalan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde de tarihinde de en başarısız performanslarından birine imza atıyor. 4-0’lık Sporting Lizbon yenilgisiyle birlikte Avrupa’daki galibiyet hasreti 7 maça çıkan ve 1977-1985 arasındaki performansını yakalayan siyah beyazlılar, 198892 yılları arasında ise 8 karşılaşmada kazanamamıştı. Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın da takımın başında çıktığı 6 maçta henüz galibiyet alamadı.

3 yıl önceki halinden eser yok

Devler Ligi’nde 8. kez sahne alan Kartal, Avrupa’nın bu büyük organizasyonunda ilk kez 4 maçı puan alamadan tamamladı. 2017-18 sezonunda gruptan namağlup çıkan ve 14 puanla Şampiyonlar Ligi’nde en fazla puan toplayan Türk takımı olan siyah beyazlılar son 2 karşılaşmada Ajax ve Dortmund’a karşı beraberlik ya da galibiyet alamazsa Şampiyonlar Ligi’ne 0 puanla veda etme tehlikesi ile karşı karşıya.

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Düşüşte 5 temel sebep var

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Sezona iyi başlayan ancak sonrasında Süper Lig’de istikrarı koruyamayan, Avrupa’da da beklenen sonuçları alamayan Beşiktaş’ta yaşanan düşüşle ilgili olarak 5 madde öne çıkıyor.

1- Sezon öncesi transferlerin çoğu geç yapıldı.

2- Takım sezon hazırlıklarına 10 futbolcuyla başlamak zorunda kaldı.

3- Ghezzal, Vida, Larin, Atiba, Josef, Welinton, Rosier, Pjanic ve Alex Teixeira, geç transfer olma, sakatlık ya da milli takımlar nedeniyle yaz kampına katılamadı.

4- Sezon başından itibaren 10’un üzerinde futbolcu sakatlık yaşadı.

5- Aylarca maç oynayamayan Alex Teixeira hâlâ toparlanamadı.

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#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Şampiyonlar Ligi

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