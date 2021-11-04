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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Sporting sonrası hakem tepkisi!

#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Şampiyonlar Ligi
Beşiktaşta Sergen Yalçından Sporting sonrası hakem tepkisi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e 4-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e 4-0 kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın sözleri;

Burada kaybedilen maçların sorumlusu benim, oyuncular değil. Burada sorumlu benim ve skorların sorumluluğunu alması gereken de benim.

AĞIR BİR MAĞLUBİYET ALDI

Şampiyonlar Ligi başka bir kulvar, üst seviye. Ağır bir mağlubiyet aldık ama 30 dakikalık bölümde oyunda çok da bir şey yoktu.

HAKEM TEPKİSİ

Maalesef hakem arkadaşın yarattığı penaltıyla demoralize olan takımımız... Bu seviyede bir takımı demoralize etmek istiyorsan, böyle penaltıları verirsin. Hakemin maşallahı vardı. Aynı penaltı bize de vardı, çalmadı.

HAYAT DEVAM EDİYOR

Şu andan sonra yapacağımız şey lige dönüp, oyuncularımızı moral ve motivasyon olarak toplamak. Hayat devam ediyor ve önümüzde oynayacağımız müsabakalar var.

İNANILIR GİBİ DEĞİL

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Hatay maçında verilmeyen golümüz inanılır gibi değil. Bunu bahane olarak sunmak istemiyorum ama bazı gerçekler var. Attığımız her gol her şeye kadar inceleniyor, verilen penaltılar aleyhimize, faulden atılan goller, hakem hatalarıyla yenen goller hiçbir şekilde araştırılmıyor, bu da puan olarak istediğimiz yere getirmiyor.

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#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Şampiyonlar Ligi

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