Avrupa Süper Ligi bitti derken yeni bir lig daha! Sürpriz karar...

Spor Arena Dış Haber | Avrupa Süper Ligi'nin kurulduktan iki gün sonra dağılması futbol dünyasında hala konuşulmaya devam ederken yeni bir lig daha kurulacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

İngiliz basınının haberine göre İngiltere'de 'Britanya Süper Ligi' kurulması için düğmeye basıldı. Bu ligin, Premier Lig yerini alacağı ve ligde bazı değişikliklere gidileceği belirtildi.

PREMIER LİG'E İKİ YENİ TRANSFER

Britanya Süper Ligi'ne İskoçya Ligi'nin iki köklü takımı Celtic ve Rangers'ın dahil edileceği iddia ediliyor. Konuyla ilgili İngiltere ve İskoçya futbol federasyonlarının görüştüğü ve izin çıkması halinde iki İskoç takımının İngiliz ekipleriyle aynı ligde mücadele edeceği kaydediliyor. Geçmiş yıllarda da Celtic ve Rangers'ın Premier Lig'e dahil edilmesi zaman zaman gündeme gelmişti.

YENİ SİSTEME GEÇİŞ

Britanya Süper Ligi'nde play-off sisteminin de kurulabileceği ve tıpkı EuroLeague'de olduğu gibi bir 'Final-Four' düzenlenebileceği iddia edildi.

İngiltere'den Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea ve Tottenham, Avrupa Süper Ligi'ne katılacağını açıklamış, ancak kısa bir süre sonra ligden çekildiklerini belirtmişti. Bu 6 takımın taraftarları da Avrupa Süper Ligi'ne çok sert tepki göstermişti.

BU KEZ TEPKİ ÇEKMEDİ

Ancak bu durum Britanya Süper Ligi için pek öyle değil... İngiliz The Sun gazetesinin yaptığı ankette Britanya Süper Ligi'ni destekleyen İngiliz taraftarların oranının %47 olması dikkat çekti. %38'lik bir kısım bu lige karşı olurken %14 ise çekimser kaldı.

TARTIŞMA KONUSU...

Britanya Süper Ligi'nin 18 takımdan oluşacağı söylenirken Celtic ve Rangers'ın lige dahil edilmesi halinde zaten 20 takımlı olan Premier Lig'e hangi takımların veda edeceği ise tartışma konusu oldu.

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