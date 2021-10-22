Avrupa Kulüpler Birliği'nin genel kurulu İstanbul'da yapılacak

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Kurulda FIFA'nın Dünya Kupası'nı 2 senede bir yapma planı, Dünya Kulüpler Kupası ve UEFA'nın yeni finansal fair-play çalışmaları ile ilgili konular masaya yatırılacak. Kurula Avrupa Futbol Ligleri başkanları ve temsilcileri de katılacak.



Konuyla ilgili açıklama yapan LaLiga Başkanı Javier Tebas, yerel liglerin çıkarlarının savunulacak olmasının önemine değinerek, LaLiga olarak Kulüpler Birliği Vakfı ile yakın temaslarını sürdürdüklerini söyledi.



Avrupa Ligler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Claus Thomsen, genel kurulun İstanbul'da düzenlenecek olmasının heyecan verici olduğunu kaydetti. Gündemdeki birçok konunun üzerinde duracaklarını belirten Thomas, tüm paydaşların masada olması ve futbol ile ilgili konuların birlikte tartışılmasının önemine dikkati çekti.



Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Çağrı İlk ise, "Avrupa Futbol Ligleri başkanlarının ve tüm futbol paydaşlarının temsilcilerinin buluşacağı genel kurulu İstanbul'da organize etmekten mutluluk duyuyoruz." dedi.