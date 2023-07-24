Son Dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu! Avrupa Konferans Ligi kura çekimi...

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Avrupa Konferans Ligi’nde yer alan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un 2. ön eleme turunu geçmeleri halinde 3. tur kozlarını paylaşacakları rakipler belli oldu.

İŞTE RAKİPLER

Beşiktaş - FK Zeljeznica / Neftçi PFK

Fenerbahçe - Differdange 03 /NK Maribor

NK Osijek / ZTE FC

2. TUR MAÇLARI NE ZAMAN?

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Cluj'la karşılaşacak. Beşiktaş, 2. ön eleme turunda Tirana'yla, Fenerbahçe ise Zimbru ile mücadele edecek.

Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turundaki ilk karşılaşmalar 25-27 Temmuz, rövanşlar ise 1-3 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Adana Demirspor ilk maçını deplasmanda, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise sahasında oynayacak.