Son Dakika: Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turundaki rakibi belli oldu!

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Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu muhtemel rakibi bugün gerçekleştirilen kura çekimi ile birlikte belli oldu.

Sarı-kırmızılılar, 2. turda Zalgiris Vilnius'u elemesi halinde 3. eleme turunda Ludogorets-Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu muhtemel rakibi henüz belli olmadı. Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak Galatasaray, Litvanya temsilcisi Zalgiris'le yarın ilk maçta karşılaşacak. Rövanş karşılaşması ise 2 Ağustos'ta oynanacak.