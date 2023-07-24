×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor Haberleri

Son Dakika: Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turundaki rakibi belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi#Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi
Son Dakika: Galatasaray’ın Şampiyonlar Liginde 3. eleme turundaki rakibi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 13:14

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu muhtemel rakibi bugün belli oldu. Sarı-kırmızılılar, 2. turda Zalgiris Vilnius'u elemesi halinde 3. eleme turunda Ludogorets-Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Haberin Devamı

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu muhtemel rakibi bugün gerçekleştirilen kura çekimi ile birlikte belli oldu.

 Sarı-kırmızılılar, 2. turda Zalgiris Vilnius'u elemesi halinde 3. eleme turunda Ludogorets-Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu muhtemel rakibi henüz belli olmadı. Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak Galatasaray, Litvanya temsilcisi Zalgiris'le yarın ilk maçta karşılaşacak. Rövanş karşılaşması ise 2 Ağustos'ta oynanacak.

Gözden KaçmasınMetin Öztürkten şampiyonluk ve Icardi açıklamasıMetin Öztürk'ten şampiyonluk ve Icardi açıklaması! Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi#Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi