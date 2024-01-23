Avrupa devleri, Can Yılmaz Uzun için birbirine girdi! 10 milyon euro...

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Bundesliga 2 takımlarından Nürnberg'de top koşturan Can Yılmaz Uzun, ortaya koyduğu oyunla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

DEVLERİ PEŞİNE TAKTI

Fanatik'in haberine göre Bundesliga 2’nin en iyi isimleri arasında gösterilen Uzun'a hem Bundesliga hem de İngiltere Premier Lig'den ciddi teklifler geldi.

Nuri Şahin’in yardımcı antrenörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund ile Frankfurt, Premier Lig’den Newcastle United ve Brighton’ın, genç yıldız için harekete geçtiği kaydedildi.

10 MİLYON EURO

Can Yılmaz Uzun için Nürnberg'in kapıyı 10 milyon eurodan açacağı aktarıldı.

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Orta sahada ve forvet pozisyonlarında görev yapabilen Can’ın kulübüyle sözleşmesi 2027’de sona eriyor. U-18 Miilli Takımı'nın formasını da giyen Can’ın, ara transfer döneminde olmasa bile sezon sonunda başka bir kulübe transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Son olarak Hansa Rostock maçında 2 kez ağları havalandıran Can, geçtiğimiz hafta Bundesliga 2’de haftanın en iyi 11’ine seçildi.