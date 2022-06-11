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Aurelien Tchouameni resmen Real Madrid'de! 100 milyon euro...

#Transfer#Aurelien Tchouameni#Real Madrid
Aurelien Tchouameni resmen Real Madridde 100 milyon euro...

Şampiyonlar Ligi'ni 14. kez, İspanya La Liga'yı ise 35. kez kazanarak tarihi bir sezonu geride bırakan Real Madrid 100 milyon euroluk transfer bombasını resmen patlattı.

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Geride kalan sezonun başında Erling Haaland ve Kylian Mbappe'yi birlikte kadrosuna katacağı konuşulan, daha sonra Haaland'dan vazgeçip odağını yalnızca Mbappe'ye veren Real Madrid, Fransız yıldızın Paris Saint-Germain'de kalmayı tercih etmesinin üzerine büyük bir şok yaşamıştı.

İspanya La Liga'yı şampiyon tamamlayan, Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir şampiyonluk yaşayan Real Madrid, Haaland ve Mbappe transferlerinin gerçekleşmemesiyle üzülen taraftarlarını 100 milyon euroluk transferle mutlu etti.

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Real Madrid, Monaco'nun Fransız orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'yi transfer ettiğini resmen açıkladı. 22 yaşındaki oyuncuyla 6 yıllık sözleşme imzalandı.

BONSERVİSİ 80+20 MİLYON EURO

Kulüpten yapılan açıklamada Aurelien Tchouameni için ödenecek bonservis bedeli açıklanmazken basında çıkan haberlere göre Real Madrid, 22 yaşındaki oyuncu için Monaco'ya 80 milyon euro bonservis ve 20 milyon euro bonuslarla bilrikte toplam 100 milyon euro ödeyecek.

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Aurelien Tchouameni resmen Real Madridde 100 milyon euro...

PSG, Liverpool ve Manchester United istiyordu

Mevkisinde dünyanın en iyi oyuncusu olacağı iddia edilen Aurelien Tchouameni ile PSG, Liverpool ve Manchester United da ilgileniyordu. Real Madrid, Mbappe savaşını kaybettiği PSG'ye Tchouameni transferiyle gol atmış oldu.

Aurelien Tchouameni kimdir?

Kamerun asıllı Fransız orta saha Aurelien Djani Tchouameni, 2000 doğumlu. Futbola Bordeaux altyapısında başlayan Tchouameni, takımının alt yaş gruplarında forma giydikten sonra 2018 yılında A takıma yükseldi. Burada gösterdiği performansla dikkat çeken Tchouameni, 2020'nin başında 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Monaco'ya transfer oldu.

Mbappe'yi parlatan Anthony Martial'i parlatıp 60 milyon euroya Manchester United'a satan, Kylian Mbappe'yi ise 180 milyon euroya PSG'ye gönderen Monaco'nun yeni prensi olan ve büyük transfer yapmasına kesin gözle bakılan Tchouameni, 100 milyon euro bedelle Real Madrid'e gidiyor.

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Savunmanın önünde forma giyen 23 yaşındaki Tchouameni, geride kalan sezonda toplam 50 maça çıktı, 5 gol atıp 3 de asist yaptı.

Fransa Milli Takımı'na geçen yıl ilk kez giren Tchouameni, şimdiden teknik direktör Deschamps'ın vazgeçilmezleri arasına girdi.

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#Transfer#Aurelien Tchouameni#Real Madrid

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