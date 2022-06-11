Son dakika: Galatasaray başkanlık seçiminde Burak Elmas'ın oyu ifşa mı oldu? Elmas'tan açıklama...

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Galatasaray Spor Kulübü'nde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul heyecanı yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren Galatasaray Lisesi'ne gelen üyeler, saat 11:00'den itibaren oylarını kullanmaya başladı.

Seçimli genel kurul, başkanlığının son gününü geçiren Burak Elmas'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Tevfik Fikret Salonu'nda üyelere seslenen Burak Elmas; "Olağanüstü seçimli genel kurulumuza hoş geldiniz. Bizler bugün son genel kurulumuzu yapacağız. İlk olarak eşim, çocuklarıma ve ekip arkadaşlarıma sonuna kadar yanımda oldukları için teşekkür ediyorum. Bu zor günlerde sadece Galatasaray'ı düşünerek son ana kadar bizlerle olan ve gönlünü Galatasaray için ortaya koyan Galatasaraylılara teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız. Seçimlere katılan iki kıymetli başkan adayımıza ve ekiplerine başarılar diliyorum. Umarım bu önemli yolculukta başarılı olurlar ve bizleri sürdürülebilir başarılara taşırlar. Ellerini taşın altına koydukları için ikisine de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanarak kürsüden indi.

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BAŞKAN ADAYLARI OYLARINI KULLANDI! AÇIKLAMALAR...

Galatasaray başkan adaylarından Dursun Özbek 2 numaralı sandıkta, Eşref Hamamcıoğlu ise 3 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Dursun Özbek: Gecikmiş bir seçim oldu. Galatasaray için hayırlı olmasını diliyorum. Sonunda Galatasaray kazanacaktır. Galatasaray'a hizmet için geliyoruz. Kim kazanırsa ona hayırlı olsun. Güzel günler yakında.

Eşref Hamamcıoğlu: Çok önemli bir seçim süreci yaşıyoruz. Bu Galatasaray için tarihi bir seçim. Galatasaraylılar, Galatasaraylı üyeler bugün, hür ve bağımsız bir Galatasaray için destek verecekler, karar verecekler. Çok değerli bir konsorsiyum ile yarışıyoruz. Bu yarışımız bu zamana kadar Galatasaray’a yakışan bir kalite seviyesinde cereyan etti. Umarım akşama kadar da öyle olacaktır. Beklentimiz büyük. Bize olan teveccüh kendini, koridorlarda, sınıflarda, bahçede gösteriyor. Umarım başladığımız gibi önde bitiririz bu seçimi.

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METİN ÖZTÜRK: %100 BİZ KAZANACAĞIZ

İptal edilen seçimde Eşref Hamamcıoğlu'nun rakibi olan, bu seçimde ise Dursun Özbek ile birleşerek başkan yardımcısı olarak Özbek'in listesine giren Metin Öztürk, Spor Arena'dan Uğur Yapıcı'ya yaptığı açıklamada; "%100 biz kazanacağız." dedi.

BURAK ELMAS'IN OYU İFŞA MI OLDU?

Galatasaray başkanlığında son gününü geçiren ve 5 numaralı sandıkta oyunu kullanan Burak Elmas'ın oyunun rengi, pusula zarfının köşesindeki yırtıktan görüldü.

Çekilen fotoğraflardan görüldüğü üzere Elmas'ın zarfında sarı oy pusulası yer aldı. Adaylardan Eşref Hamamcıoğlu sarı, Dursun Özbek ise kırmızı oy pusulasıyla seçime girmişti.

Bu görüntünün üzerine Burak Elmas'ın oyunu geçen yılki seçimde 40 oyla geride bıraktığı Eşref Hamamcıoğlu'na verdiği şeklinde yorumlar yapıldı.

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BURAK ELMAS: BENİM OYUM SARI-KIRMIZI

Bu görüntünün sosyal medyada yayılmasının üzerine Burak Elmas, muhabirimiz Ali Naci Küçük'e; "Benim oyum sarı kırmızı" şeklinde bir açıklama yaptı. Edindiğimiz bilgiye göre Burak Elmas zarfına hem sarı hem de kırmızı oy pusulasını attı.

OYU GEÇERSİZ SAYILACAK

Başkanlık seçiminde zarfa hem sarı hem de kırmızı oy pusulasını koyduğunu söyleyen Burak Elmas'ın oyu, bu durumda geçersiz sayılacak.

AİLESİYLE BİRLİKTE LİSEDEN AYRILDI

Seçimli genel kurulun açılış konuşmasını yapan ve ardından oyunu kullanan Burak Elmas, lisede üyelerle bir süre vakit geçirdikten sonra saat 12:30 sularında ailesiyle birlikte liseden ayrıldı. Oy kullanmaya gelen üyelerin Elmas ile fotoğraf çektirmek istemesi de gözlerden kaçmadı.

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ELMAS VE HAMAMCIOĞLU ARASINDA GERGİNLİK İDDİASI

Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu arasında önceki gün Adnan Polat'ın düzenlediği etkinlikte gerginlik yaşandığı iddia edilmişti.

Spor Gecesi programında yer alan iddiaya göre ikili arasında şu polemik yaşandı;

Adnan Polat: "Bu birlik ve beraberlik tablosu her zaman yaşansın."

Eşref Hamamcıoğlu: "(Elmas'ı göstererek) bu birlik olmaz"

Burak Elmas: "Sen varsın diye olmaz diyorum."

Eşref Hamamcıoğlu: "Kaşınma"

Burak Elmas: "Esas sen kaşınma"

Adnan Polat: "Beyler burası yeri değil"