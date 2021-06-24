Attila Szalai kimdir, nereli? Fenerbahçe'den rekor bonservisle transfer olması bekleniyor

Fenerbahçe'de Cuma günü yapılacak olan genel kurul sonrası yeni teknik direktör ve transfer konularının hız kazanması bekleniyor. Başkan Ali Koç, yeni teknik direktörün Pazartesi günü açıklanacağını belirtti. Sarı-lacivertliler, hocanın açıklanmasının ardından, teknik heyetin listesi doğrultusunda transferleri gerçekleştirecek.

ATTİLA SZALAİ TRANSFERİ ÖN PLANDA!

Fenerbahçe yönetimi, kemik kadroyu korumak isterken, iki fulbolcunun transferi gündemde yer alıyor. Attila Szalai ve Altay Bayındır için görüşmeler devam ederken, 23 yaşındaki stoper Szalai için Fenerbahçe'nin 30 milyon euroluk bir bonservis bedeli düşündüğü konuşuluyor. Son dönemde ismi Atalanta ve Atletico Madrid ile anılan Attila Szalai için sarı lacivertliler son ana dek satışa sıcak bakmıyor.

ATTİLA SZALAİ KİMDİR?

20 Ocak 1998 tarihinde Budapeşte'de dünyaya gelen Attila Szalai, altyapı kariyerinde Godi SE, Vac FC, Kubala Akademia ve AKA Rapid Wien'de top koşturdu. Profesyonel futbol kariyerine SK Rapid Wien II'de start veren Szalai daha sonra Mezokövesd Zsory FC ve Apollon Limassol kadrolarında yer aldı.

Macaristan A Milli Takımı'nda 8 maça çıkan Szalai, Macaristan U-21 Milli Takımı'nda görev yaptığı 18 maçta 2 gol kaydetti. Attila, Macaristan U-19 Milli Takımı formasını 13 maçta terletti. Macaristan U-16 Milli Takımı'nda ise 1 maçta süre aldı. 22 yaşındaki savunma oyuncusunun piyasa değeri ise 800 bin Euro.

Fenerbahçe'nin 2 milyon euro'ya Apollon Limassol'dan transfer ettiği Attila Szalai, geçen sezon Süper Lig'de 21 maça çıkıp 3 gol attı.