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Basketbol
AA
Haber Giriş: 11.01.2021 - 10:05 | Son Güncelleme:

Atlanta Hawks'ta Bogdan Bogdanovic şoku! Fenerbahçe'nin eski oyuncusu sakatlandı...

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Atlanta Hawks'ta Bogdan Bogdanovic şoku! Fenerbahçe'nin eski oyuncusu sakatlandı...
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Atlanta Hawks'ın Sırp oyuncusu Bogdan Bogdanovic'in sağ dizinde kırık tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün oynanan Charlotte Hornets maçının 2. çeyreğinde sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kalan Bogdanovic'in MR sonuçları belli oldu.

28 yaşındaki Sırp basketbolcunun sağ dizinde avülsiyon kırığı ve yumuşak doku iltihabı saptandı. Bogdanovic'in sahalara dönüş süresine dair bilgi verilmedi.

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2014-2017 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Bogdanovic, sezon öncesi Hawks ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

 

Atlanta Hawksta Bogdan Bogdanovic şoku Fenerbahçenin eski oyuncusu sakatlandı...

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