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Basketbol
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Haber Giriş: 11.01.2021 - 10:01 | Son Güncelleme:

NBA'de Gecenin Sonuçları | LA Clippers, Chicago Bulls'u mağlup etti!

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NBA'de Gecenin Sonuçları | LA Clippers, Chicago Bulls'u mağlup etti!
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, Zach LaVine'in 45 sayılık katkı yaptığı Chicago Bulls'u 130-127 yendi.

NBA'e 7 maçla devam edildi.

Boston Celtics-Miami Heat karşılaşması ise konuk ekip Heat'in yeni tip koronavirüs salgını ve sakatlıklardan dolayı 8 oyuncu sayısına ulaşamaması nedeniyle ertelendi.

Batı Konferansının iddialı takımlarından Los Angeles Clippers, sahasında oynadığı Chicago Bulls mücadelesini 130-127 kazandı.

Clippers'ı galibiyete, 35 sayı kaydeden Kawhi Leonard, 28 sayı, 9 asist, 7 ribaunt üreten Paul George ve kenardan gelerek 21 sayı atan Lou Williams taşıdı.

Maçı 45 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle tamamlayan Bulls oyuncusu Zach LaVine, sahanın en skoreri oldu.

NBAde Gecenin Sonuçları | LA Clippers, Chicago Bullsu mağlup etti


- Thunder, Nets deplasmanında kazandı

Oklahoma City Thunder, konuk olduğu Brooklyn Nets'i 129-116 yenerek peş peşe 3. galibiyetini aldı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, Hamidou Diallo 25 sayı, 4 top çalma ve Al Horford 22 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Nets'te ise Kevin Durant'in 36 sayı, 11 ribaunt ve Caris LeVert'in 21 sayı, 6 asistlik performansları mağlubiyeti önleyemedi.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Detroit Pistons-Utah Jazz: 86-96
Los Angeles Clippers-Chicago Bulls: 130-127
New York Knicks-Denver Nuggets: 89-114
Brooklyn Nets-Oklahoma City Thunder: 116-129
Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 102-120
Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 96-88
Golden State Warriors-Toronto Raptors: 106-105

 

NBAde Gecenin Sonuçları | LA Clippers, Chicago Bullsu mağlup etti

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