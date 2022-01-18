Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir maçı ne zaman? İşte son bilgiler

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Ahmet Çalık'ın ölümünün ardından Konyaspor'un Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurusu üzerine geçen cumartesi günü oynanacak Medipol Başakşehir maçı ileri bir tarihe ertelendi. İşte, Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir maçından son bilgiler...

Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir maçınn tarihine ilişkin net bir bilgi henüz yok. Bu kapsamda TFF'den bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanımıştı: "İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle, Spor Toto Süper Lig'de 15.01.2022 Cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabakanın oynanacağı tarih Federasyonumuz tarafından ayrıca ilan edilecektir. Bu vesileyle bir kez daha merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; İttifak Holding Konyaspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz."