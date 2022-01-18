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Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir maçı ne zaman? İşte son bilgiler

#Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir Maçı#TFF#Süper Lig
Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir maçı ne zaman İşte son bilgiler

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Medipol Başakşehir ile İttifak Holding Konyaspor arasında 15 Ocak Cumartesi günü oynanacak maçın ertelendiğini açıklamıştı. Başta iki takımın taraftarı olmak üzere pek çok futbolsever, bu müsabakanın ne zaman oynanacağını sorguluyor. Peki, Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir maçı ne zaman?

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Ahmet Çalık'ın ölümünün ardından Konyaspor'un Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurusu üzerine geçen cumartesi günü oynanacak Medipol Başakşehir maçı ileri bir tarihe ertelendi. İşte, Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir maçından son bilgiler...

Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir maçınn tarihine ilişkin net bir bilgi henüz yok. Bu kapsamda TFF'den bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanımıştı: "İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle, Spor Toto Süper Lig'de 15.01.2022 Cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabakanın oynanacağı tarih Federasyonumuz tarafından ayrıca ilan edilecektir. Bu vesileyle bir kez daha merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; İttifak Holding Konyaspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz."

 

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#Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir Maçı#TFF#Süper Lig

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