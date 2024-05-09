Atalanta - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi yarı final Atalanta Marsilya maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

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Bugün Avrupa Ligi yarı final karşılaşmalarında yarı finalinde Atalanta-Olimpik Marsilya ve Bayer Leverkusen-Roma maçları oynanacak. UEFA Avrupa Ligi final maçı, 22 Mayıs'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapılacak. Peki, Atalanta - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Atalanta Marsilya maçı canlı izle bilgisi...

ATALANTA - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atalanta - Marsilya maçı 9 Mayıs Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Exxen'den canlı yayınlanacak.