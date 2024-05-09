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Atalanta - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi yarı final Atalanta Marsilya maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

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Atalanta - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta UEFA Avrupa Ligi yarı final Atalanta Marsilya maçı hangi kanalda, şifresiz mi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 10:32

UEFA Avrupa Ligi yarı final karşılaşmalarında bu akşam Atalanta - Marsilya maçı ekranlara gelecek. Futbolseverler maçın detaylarını merak ediyorlar. UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler bugün oynanacak maçların sonunda belli olacak.Fransa’da oynanan ilk mücadele 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı. Peki, Atalanta - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi yarı final Atalanta Marsilya maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte canlı yayın detayları...

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Bugün Avrupa Ligi yarı final karşılaşmalarında yarı finalinde Atalanta-Olimpik Marsilya ve Bayer Leverkusen-Roma maçları oynanacak. UEFA Avrupa Ligi final maçı, 22 Mayıs'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapılacak. Peki, Atalanta - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Atalanta Marsilya maçı canlı izle bilgisi...

ATALANTA - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atalanta - Marsilya maçı 9 Mayıs Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Exxen'den canlı yayınlanacak.

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