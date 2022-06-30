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Asvel, Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo'yu kadrosuna kattı

#De Colo#Asvel#Fenerbahçe Beko
Asvel, Fenerbahçe Bekodan Nando De Coloyu kadrosuna kattı

Fransa takımı Asvel, Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

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Fenerbahçe Beko'dan ayrılma kararı alan Nando De Colo'nun yeni takımı belli oldu.

Fransız ekibi Asvel, Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI;

2019-20 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte takımımızın en değerli parçalarından biri olan Nando De Colo ile yollarımız ayrılmıştır.

Sözleşmesi 2021-22 sezonunda sona eren sporcumuz, kariyerine farklı bir takımda devam etme kararı almıştır.

Avrupa basketbolunun son dönemine damgasını vuran isimlerden biri olan ve üç sezon boyunca Fenerbahçe formasını özveriyle terleten Nando De Colo’ya katkıları için teşekkür ediyor, sporcumuza kariyerinin yeni dönemi için başarılar diliyoruz.

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#De Colo#Asvel#Fenerbahçe Beko

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