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Hull City ile Fenerbahçe hazırlık maçı yapacak!

#Fenerbahçe#Hull City#Acun Ilıcalı
Hull City ile Fenerbahçe hazırlık maçı yapacak

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 10 Temmuz'da Fenerbahçe ile Sakarya Atatürk Stadyumu'nda hazırlık maçı oynayacağını duyurdu.

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Şampiyonlar Ligi ön elemesi sebebiyle sezonu erken açan Fenerbahçe'nin Hull City ile hazırlık maçı oynayacağı duyuruldu.

İngiltere Chmapionship takımlarından Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 10 Temmuz'da Fenerbahçe ile Sakarya Atatürk Stadyumu'nda hazırlık maçı oynayacağını açıkladı.

ACUN ILICALI DA DUYURDU

TV8'de yayınlanan Survivor programında konuyla ilgili açıklama yapan Ilıcalı, "Maç, bu sene hayatını kaybeden Alpay Kazan adına olacak. Kendisi Fenerbahçe taraftarıydı. Maçı Sakarya'da oynamak istedik. Başkanımız Ali Koç'tan rica ettik" dedi.

BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI

Hull City ile Fenerbahçe arasındaki müsabakanın biletleri satışa çıktı. Heyecan dolu karşılaşmanın bilet fiyatları belli oldu. Mücadelenin bilet fiyatları 75 ila 420 TL arasında değişiyor.

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#Fenerbahçe#Hull City#Acun Ilıcalı

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