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Astrolog Meral Güven'den canlı yayında Fenerbahçe taraftarına çok sert tepki ve ağır küfürler! Herkes ters köşe oldu...

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#Süper Lig#Meral Güven#Astrolog
Astrolog Meral Güvenden canlı yayında Fenerbahçe taraftarına çok sert tepki ve ağır küfürler Herkes ters köşe oldu...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 09:47

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyon olmasının ardından astrolog Meral Güven açtığı canlı yayında Fenerbahçeli taraftarlara sert tepki gösterdi ve ağır küfürler etti.

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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında şampiyonluk düğümü çözüldü. Konyaspor deplasmanına çıkan Galatasaray, rakibini 3-1 mağlup etti ve tarihinde 24. kez zafere uzandı.

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Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına dair öngörüde bulunan astrolog Meral Güven ise gece saatlerinde açtığı canlı yayında sarı - lacivertli taraftarlara büyük tepki gösterdi.

Astrolog Meral Güvenden canlı yayında Fenerbahçe taraftarına çok sert tepki ve ağır küfürler Herkes ters köşe oldu...

Ağır küfürler kullanan Güven, agresif tavırları ve bağırarak konuşmasıyla dikkat çekti.

Son dönemde öngörüsüyle sosyal medyada tartışılan Meral Güven'in canlı yayını; Fenerbahçeli taraftarları çokça kızdırırken, gündemde en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

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PAYLAŞIMIYLA DA KIZDIRMIŞTI

Fenerbahçe'nin mucizevi bir şekilde şampiyon olacağını söyleyen Meral Güven, Galatasaray şampiyon olunca sarı lacivertlileri çıldırtan bir açıklama yapmıştı.

Astrolog Meral Güven paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yüce Mevlama şükürler olsun ki hevesinizi kursağınızda bıraktı. Geçen yıl ölmüş çocuğuma küfür edip, beni tehdit ediyordunuz ve adamın böyle işte hevesini kursağında bırakırlar. Oh canıma değsin, beter olun. Allah'a ortak koşmak neymiş gördünüz mü? Rabbim sana şükürler olsun dualarımı kabul ettin. Ya Rabbim çok şükür. Beni Allah gibi gördünüz ya alın bakalım sonuca, beter olun öyle küfür edilmez böyle hevesinizi kursağınızda bırakırlar."

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OKAN BURUK: REKORLAR KIRARAK ŞAMPİYON OLDUK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise "Mutluyuz tabii ki. Çok önemli bir maç kazandık. Üst üste ikinci şampiyonluğumuz. Rekorlar kırarak şampiyon olduk. 102 puanla şampiyonluk yaşadık. Türkiye’de bir ilk. Çok uzun bir süre 11 aya yakın emek verdik. Hem ligde hem de Avrupa’da önemli bir seneydi bizim için. Ben başta oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki başkanımız, yönetim kurulumuz onlar bizlere çok destek verdi. Ama oyuncularımız saha içerisinde ellerinden geleni yaptılar. Çok önemli bir başarı, rekorlar kırdılar. 17 maçlık rekor ve birçok rekor kırdılar. Gol kralı Mauro Icardi. Onu da tebrik etmek istiyorum. O da çok önemli. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

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#Süper Lig#Meral Güven#Astrolog

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