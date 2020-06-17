MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAston Villa 0-0 Sheffield United
GeriFutbol Aston Villa 0-0 Sheffield United
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 17.06.2020 - 20:02,Son Güncelleme:

Aston Villa 0-0 Sheffield United

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aston Villa 0-0 Sheffield United
Abone Olgoogle-news

Premier Lig 100 gün sonra geri döndü. Aston Villa ile Sheffield United, İngiltere Premier Lig'de karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 sona erdi.

İngiltere Premier Lig'de koronavirüs arası sona erdi. Lig, Aston Villa ile Sheffield United maçıyla başladı.

Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte Sheffield United'ın puanı 44 oldu. Aston Villa'nın puanı ise 26'ya yükseldi. 

Son Dakika | Premier Ligde Aston Villa-Sheffield United maçında gol çizgisi teknolojisi çalışmadı
Son Dakika | Premier Lig'de Aston Villa-Sheffield United maçında gol çizgisi teknolojisi çalışmadı!

Aston Villa 0-0 Sheffield United

İLK 11'LER

Aston Villa : Nyland, Konsa, Hause, Mings, Targett, Hourihane, Douglas Luiz, McGinn, El Ghazi, Davis, Grealish

Sheffield Utd : Henderson, Basham, Egan, Stevens, Baldock, Berge, Lundstram, Norwood, Robinson, McBurnie, Sharp

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle