Aston Villa 0-0 Sheffield United
Premier Lig 100 gün sonra geri döndü. Aston Villa ile Sheffield United, İngiltere Premier Lig'de karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 sona erdi.
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs arası sona erdi. Lig, Aston Villa ile Sheffield United maçıyla başladı.
Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla birlikte Sheffield United'ın puanı 44 oldu. Aston Villa'nın puanı ise 26'ya yükseldi.
İLK 11'LER
Aston Villa : Nyland, Konsa, Hause, Mings, Targett, Hourihane, Douglas Luiz, McGinn, El Ghazi, Davis, Grealish
Sheffield Utd : Henderson, Basham, Egan, Stevens, Baldock, Berge, Lundstram, Norwood, Robinson, McBurnie, Sharp
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle