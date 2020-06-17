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GeriFutbol Son Dakika | Premier Lig'de Aston Villa-Sheffield United maçında gol çizgisi teknolojisi çalışmadı!
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Haber Giriş: 17.06.2020 - 21:17,Son Güncelleme:

Son Dakika | Premier Lig'de Aston Villa-Sheffield United maçında gol çizgisi teknolojisi çalışmadı!

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Son Dakika | Premier Lig'de Aston Villa-Sheffield United maçında gol çizgisi teknolojisi çalışmadı!
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Premier Lig'de geri dönüşün ilk maçı olan Aston Villa - Sheffield United karşılaşmasında gol çizgisi teknolojisi çalışmadı.

Premier Lig'de tam 100 gün sonra oynanan maçta ilginç bir pozisyon yaşandı.

Aston Villa - Sheffield United karşılaşmasında gol çizgisi teknolojisi çalışmadı ve Sheffield United'ın çizgiyi geçen topu, gol değeri kazanmadı.

Hakem Michael Oliver, gol çizgisi teknolojisinden uyarı gelmediğini işaret ederek oyunu devam etti. Pozisyon için VAR sisteminden de herhangi bir uyarı gelmedi.

Sheffield'dan paylaşım

Sheffield United'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Gerçekten mi?" ifadelerine yer verildi.

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