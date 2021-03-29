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Haber Giriş: 29.03.2021 - 14:29 | Son Güncelleme:

Assassin’s Creed yazarı, Ubisoft’tan ayrıldığını duyurdu

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Assassin’s Creed yazarı, Ubisoft’tan ayrıldığını duyurdu

Pek çok Assassin’s Creed oyununun yazarlarında Darby McDevitt, Ubisoft’tan ayrıldığını duyurdu.

Ubisoft’ta uzun süredir çalışan ve pek çok Assassin’s Creed oyununun geliştirme aşamasında yazar olarak görev alan Darby McDevitt, şirketten ayrıldı. Haber Assassin’s Creed severleri tarafından üzüntüyle karşılanırken şirkette büyük bir boşluk yarattığı düşünülüyor.

Ubisoft’un eski hikaye direktörü Darby McDevitt Twitter üzerinden şu paylaşımı yaptı: “On seneyi aşkın bir süre boyunca harika insanlarla çalıştıktan, inanılmaz bir seri için karakter ve hikayeler yarattıktan, harika hayranlarla iç içe olduktan sonra bu maceraya bir son vermeye karar verdim.”

Hâlâ Assassin’s Creed Valhalla’nın DLC’Lerini bekleyen oyuncular ise endişeli. Keza McDevitt’in yeri çoğu kişinin gözünde yeri doldurulması zor bir pozisyon. Bununla birlikte McDevitt çalışmaya farklı bir şirkette mi devam edecek yoksa iş hayatını tamamen mi sonlandırdı henüz bir açıklama yok.

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