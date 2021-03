Assassin’s Creed yazarı, Ubisoft’tan ayrıldığını duyurdu

Ubisoft’ta uzun süredir çalışan ve pek çok Assassin’s Creed oyununun geliştirme aşamasında yazar olarak görev alan Darby McDevitt, şirketten ayrıldı. Haber Assassin’s Creed severleri tarafından üzüntüyle karşılanırken şirkette büyük bir boşluk yarattığı düşünülüyor.

Ubisoft’un eski hikaye direktörü Darby McDevitt Twitter üzerinden şu paylaşımı yaptı: “On seneyi aşkın bir süre boyunca harika insanlarla çalıştıktan, inanılmaz bir seri için karakter ve hikayeler yarattıktan, harika hayranlarla iç içe olduktan sonra bu maceraya bir son vermeye karar verdim.”

A special thanks to all the fans & content creators that have supported & expanded on our work over the years. Thank you for your kind attention! You have my deepest respect & admiration. It has been the honor of a lifetime to get to know so many of you.



2/2