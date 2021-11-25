Aşı karşıtı olan Joshua Kimmich koronavirüse yakalandı! Servet kaybedecek...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rusyadan aşı devrimi... Putin kendi üzerinde denediRusya'dan aşı devrimi... Putin kendi üzerinde denedi!#Kovid Aşısı
Bir milyarlık tablonun sırrı...Bir milyarlık tablonun sırrı... #Soyut Dışa Vurumculuk
Yarın başlıyor... Başınıza gelebilir Mutlaka şikâyet edinYarın başlıyor... Başınıza gelebilir! Mutlaka şikâyet edin#Alışveriş
Metro saldırganı hakkında yeni gelişme İfadesi ortaya çıktı… Skandal savunmaMetro saldırganı hakkında yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı… Skandal savunma #Kadıköy
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Canlı döviz bombalarına eyvallah etmeyeceğizMHP Genel Başkanı Bahçeli: Canlı döviz bombalarına eyvallah etmeyeceğiz#Bahçeli
İstanbulda metroda kâbusu yaşadı... Genç kadın o anları anlattı: Normalde kick boksçuyum...İstanbul'da metroda kâbusu yaşadı... Genç kadın o anları anlattı: Normalde kick boksçuyum...#Metro
Bitcoinde kritik gün 63 bin dolar ihtimal dahilindeBitcoin'de kritik gün! '63 bin dolar ihtimal dahilinde'#Bitcoin (BTC)
Çocuklar için karar verildi: Avrupa İlaç Ajansından Pfizer açıklamasıÇocuklar için karar verildi: Avrupa İlaç Ajansı'ndan Pfizer açıklaması#Koronavirüs
Merkez Bankasından ekonomi zirvesi... Toplantıdan ne sonuç çıkacak İşte beklentilerMerkez Bankası'ndan ekonomi zirvesi... Toplantıdan ne sonuç çıkacak? İşte beklentiler#Yatırım
ABD uyarı yayınladı: Koronavirüs üstüne okullarda yeni salgınABD uyarı yayınladı: Koronavirüs üstüne okullarda yeni salgın!#ABD
Aşı tartışması bir aileyi parçaladı, bir ölüm onları bir araya getirecek miAşı tartışması bir aileyi parçaladı, bir ölüm onları bir araya getirecek mi?#COVİD-19
Bakan Dönmez açıkladı Kapatılan kuyudan petrol fışkırdıBakan Dönmez açıkladı! Kapatılan kuyudan petrol fışkırdı#Petrol
Kimden bu kadarına da pes dedirten yasakKim'den 'bu kadarına da pes' dedirten yasak!#Kuzey Kore
Çok hata yaptım ama Tanrı bana Kimi geri getirecekÇok hata yaptım ama Tanrı bana Kim'i geri getirecek#Kim Kardashian
Bu benim vücudum, utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğimBu benim vücudum, utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğim#Emily Ratajkowski
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Aşı karşıtı olan Joshua Kimmich koronavirüse yakalandı! Servet kaybedecek...

#Joshua Kimmich#Bayern Münih#Koronavirüs
Aşı karşıtı olan Joshua Kimmich koronavirüse yakalandı Servet kaybedecek...

Aşı karşıtlığı ile bilinen Bayern Münih'in başarılı futbolcusu Joshua Kimmich, koronavirüsten daha fazla kaçamadı. Testi pozitif çıkan ve karantinaya alınan Kimmich'in maddi kaybı da büyük olacak.

Haberin Devamı

Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Joshua Kimmich'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Aşı karşıtlığı ile bilinen ve spor kamuoyu tarafından eleştirilere maruz kalan 26 yaşındaki futbolcu, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten daha fazla kaçamadı ve evinde karantinaya alındı.

Alman ekibinden yapılan açıklamada, Kimmich'e yasal karantina prosedürlerinin uygulandığı belirtildi. Kimmich ile temasta bulunan Gnabry, Musiala, Choupo-Moting ve Cuisance da karantinaya alındı.

Gözden Kaçmasın

Barcelonadan ayrılığı kesinleşen Umtiti için Beşiktaş sonrası flaş iddiaBarcelona'dan ayrılığı kesinleşen Umtiti için Beşiktaş sonrası flaş iddia!Haberi görüntüle

SERVET KAYBETTİ

Bir süre karantinada kalacak olan Kimmich'in maddi kaybı da adeta bir servet değerinde. Alman basınında yer alan haberde, yıllık 20 milyon euro maaş alan Kimmich'in haftalık kaybının 384 bin, daha önce de temaslı olduğu için karantinasının 14 gün uzamasıyla birlikte toplam 1.5 milyon euroluk kaybının olacağı vurgulandı.

"AŞI İÇİN ENDİŞELERİM VAR"

Haberin Devamı

Yıldız futbolcu geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada aşı olmama nedenini, "Kişisel olarak, uzun vadeli çalışmaların eksikliği konusunda hala birkaç endişem var. Ancak pandemi sorumluluğunun bilincindeyim. Hijyen önlemlerine uyuyorum. Ayrıca kulüpte aşısız futbolculara 2-3 günde bir test yapılıyor. Her ne sebeple olursa olsun endişeleri olan insanlar var. Ve buna da saygı duyulmalı, özellikle tedbirlere uyuyorsa. Şu anda birkaç endişem var. Ancak gelecekte aşı olmam oldukça olası" diyerek açıklamıştı.

Bayern Münih yönetimi de, başta Kimmich olmak üzere aşı yaptırmayan diğer futbolcuların kulübü rahatsız ettiğini vurgulamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Joshua Kimmich#Bayern Münih#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü çiftten kötü haber Belözoğlu çare olmadı

Ünlü çiftten kötü haber! Belözoğlu çare olmadı

#Fenerbahçe
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Son gün 30 Kasım... 10 soruda sosyal güvenlik prim borcuyla ilgili önemli detaylar

Son gün 30 Kasım... 10 soruda sosyal güvenlik prim borcuyla ilgili önemli detaylar

#Sosyal Güvenlik Prim Borcu