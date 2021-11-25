Aşı karşıtı olan Joshua Kimmich koronavirüse yakalandı! Servet kaybedecek...

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Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Joshua Kimmich'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Aşı karşıtlığı ile bilinen ve spor kamuoyu tarafından eleştirilere maruz kalan 26 yaşındaki futbolcu, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten daha fazla kaçamadı ve evinde karantinaya alındı.

Alman ekibinden yapılan açıklamada, Kimmich'e yasal karantina prosedürlerinin uygulandığı belirtildi. Kimmich ile temasta bulunan Gnabry, Musiala, Choupo-Moting ve Cuisance da karantinaya alındı.

SERVET KAYBETTİ

Bir süre karantinada kalacak olan Kimmich'in maddi kaybı da adeta bir servet değerinde. Alman basınında yer alan haberde, yıllık 20 milyon euro maaş alan Kimmich'in haftalık kaybının 384 bin, daha önce de temaslı olduğu için karantinasının 14 gün uzamasıyla birlikte toplam 1.5 milyon euroluk kaybının olacağı vurgulandı.

"AŞI İÇİN ENDİŞELERİM VAR"

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Yıldız futbolcu geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada aşı olmama nedenini, "Kişisel olarak, uzun vadeli çalışmaların eksikliği konusunda hala birkaç endişem var. Ancak pandemi sorumluluğunun bilincindeyim. Hijyen önlemlerine uyuyorum. Ayrıca kulüpte aşısız futbolculara 2-3 günde bir test yapılıyor. Her ne sebeple olursa olsun endişeleri olan insanlar var. Ve buna da saygı duyulmalı, özellikle tedbirlere uyuyorsa. Şu anda birkaç endişem var. Ancak gelecekte aşı olmam oldukça olası" diyerek açıklamıştı.

Bayern Münih yönetimi de, başta Kimmich olmak üzere aşı yaptırmayan diğer futbolcuların kulübü rahatsız ettiğini vurgulamıştı.