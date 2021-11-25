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Barcelona'dan ayrılığı kesinleşen Umtiti için Beşiktaş sonrası flaş iddia!

#Samuel Umtiti#Fenerbahçe#Beşiktaş
Barcelonadan ayrılığı kesinleşen Umtiti için Beşiktaş sonrası flaş iddia

Barcelona'nın kadroda düşünmediği ve sözleşmesini feshetmeyi planladığı Samuel Umtiti için dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Sezon başından bu yana Umtiti'yi kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'a, Süper Lig'den rakip çıktı.

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Yaz transfer döneminde ismi Beşiktaş ile anılan ancak transferi gerçekleşmeyen Barcelona'nın Fransız savunmacısı Samuel Umtiti'nin geleceğiyle ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.

Ronald Koeman sonrası teknik direktörlük görevine Xavi'yi getiren Katalan ekibi, sezon başından bu yana süre alamayan Umtiti'yle ilgili kararını verdi.

2023 yılına sözleşmesi sona erecek olan Fransız futbolcuyu kadroda düşünmeyen Barcelona'nın, devre arasında yolları ayırmayı planladığı ve gerekirse belli bir miktar tazminat ödemeye hazır olduğu belirtildi. İspanyol Sport Gazetesi, Umtiti ile Barcelona arasında resmi görüşmelerin başladığını duyurdu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından İspanyol basını, Chelsea'ye transferi gündemde olan Attila Szalai'nin İngiltere'ye gitmesi durumunda Fenerbahçe'nin Umtiti için devreye gireceğini yazdı.

2018 yılında Lyon'dan Barcelona'ya transfer olan 28 yaşındaki Umtiti, Fransa Milli Takımı'nda da 31 kez forma giydi.

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#Samuel Umtiti#Fenerbahçe#Beşiktaş

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