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Aşçı Azize'nin Fenerbahçe sevdası

#Fenerbahçe#Azize Ay#Futbol
Aşçı Azizenin Fenerbahçe sevdası

Diyarbakır’da aşçılık yapan, çocukluk tutkusu yeşil sahalara 48 yaşında kadın futbol takımında oynayarak kavuşan Azize Ay (54), Türkiye Futbol Federasyonu’nun kursunu bitirip antrenör oldu. Şimdiki hedefinin Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’nı çalıştırmak olduğunu belirten Ay, "6 yaşından beri futbol hayalim vardı. Şu an kendimi hocalığa iyi hazırladım" dedi.

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Aşçı Azize Ay, çocukluğundan beri hayranı olduğu Fenerbahçe’nin maçlarını izleyerek büyüdü. Ay’ın hayranlığı zamanla futbolcu olma hayaline dönüştü. Ancak Ay, ailesinin baskısıyla sürekli ertelenen hayaline 48 yaşında kavuştu.

Futbolculuk lisansını alan Ay, Diyarbakır’da 2 kadın futbol takımında oynadı. 2 yıl Diyarbekirspor Kadın Futbol Takımı’nda oynayan Ay, sonra Ergani Makam Spor’a transfer oldu. Burada da birçok maçta forma giyen Ay, bu kez antrenör olmak için başvuru yaptı fakat lise diploması olmadığı için kabul edilmedi.

Aşçı Azizenin Fenerbahçe sevdası

DİPLOMA ALDI

Lise mezunu olma şartını da dışarıdan okuyup aldığı diplomayla gerçekleştiren Azize Ay, daha sonra TFF’nin antrenörlük kurslarına katıldı. Ay, eğitimlerini tamamlayarak Grassroots C lisansını aldı. Hedeflerini bir bir gerçekleştiren Ay, şimdiki hedefinin Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’nı çalıştırmak olduğunu söyledi.

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Aşçı Azizenin Fenerbahçe sevdası

’HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM, BUNA DA HAZIRIM’

Azize Ay, antrenörlük konusunda da başarılı olacağına inandığını belirterek, şunları söyledi:

"6 yaşından beri futbol hayalim vardı. 48 yaşında sahalara indim. 2 sene Diyarbekirspor’da futbol oynadım. Diyarbekirspor kapandıktan sonra Ergani Makam Spor’da 2 yıl oynadım. Şu an kendimi hocalığa iyi hazırladım. Lise diploman yok, hocalık yapamazsın dediler. Diplomamı aldım, kursa gittim. Antrenörlük C lisansını aldım. Hocalık yapmaya hazırım. Bütün bayanları spor yapmaya davet ediyorum. Özellikle kız çocuklarını spora yönlendirmek istiyorum. Kadın futbol takımında görev yapmak istiyorum. Koyu bir Fenerbahçeliyim. En son hayalim Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’nı çalıştırıp, orada görev almak istiyorum. Başarılı olacağıma da inanıyorum. Bugüne kadar bütün hayallerimi gerçekleştirdim, şu an hocalık hayallerimi de gerçekleştirmeye hazırım. Allah’ın izniyle onu da başarıyla gerçekleştireceğim."

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#Fenerbahçe#Azize Ay#Futbol

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