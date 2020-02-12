Arsenal'li futbolcular deveye binip çölde gezdiler

Çölde tura çıkan oyuncular safari yaparken yerel yemeklerden de yedi.

Ayrıca oyuncular deveye binerken bu kareler de İngiliz medyasında Arsenal'deki takım havasının yeniden kavuştuğunun göstergesi olarak verildi.

Pierre-Emerick Aubameyang ve Alexandre Lacazette'in deve üzerindeki gezisi diğer oyuncuları da güldürdü.