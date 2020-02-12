Haber Giriş: 12.02.2020 - 10:03,
Arsenal'li futbolcular deveye binip çölde gezdiler
Premier Lig'e verilen arada Arsenal soluğu Dubai'de aldı.
Çölde tura çıkan oyuncular safari yaparken yerel yemeklerden de yedi.
Ayrıca oyuncular deveye binerken bu kareler de İngiliz medyasında Arsenal'deki takım havasının yeniden kavuştuğunun göstergesi olarak verildi.
Pierre-Emerick Aubameyang ve Alexandre Lacazette'in deve üzerindeki gezisi diğer oyuncuları da güldürdü.
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