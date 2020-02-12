MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriArsenal'li futbolcular deveye binip çölde gezdiler
GeriFutbol Arsenal'li futbolcular deveye binip çölde gezdiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 12.02.2020 - 10:03,Son Güncelleme:/

Arsenal'li futbolcular deveye binip çölde gezdiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arsenal'li futbolcular deveye binip çölde gezdiler

Premier Lig'e verilen arada Arsenal soluğu Dubai'de aldı.

Çölde tura çıkan oyuncular safari yaparken yerel yemeklerden de yedi.

Ayrıca oyuncular deveye binerken bu kareler de İngiliz medyasında Arsenal'deki takım havasının yeniden kavuştuğunun göstergesi olarak verildi.

Pierre-Emerick Aubameyang ve Alexandre Lacazette'in deve üzerindeki gezisi diğer oyuncuları da güldürdü.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle