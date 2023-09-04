Arsenal'ın yıldızı Jorginho'nun menajerinden Fenerbahçe açıklaması

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Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı öne sürülen isimlerden olan Arsenal'ın yıldız oyuncusu Jorginho'nun menajerinden açıklama geldi.

Transferde 6 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ismi en çok öne çıkan adayların başında İtalyan yıldız Jorginho gelirken yeni bir gelişme yaşandı.

İTALYAN MEDYASINA KONUŞTU

Sarı lacivertlilerin gündemindeki Jorginho'nun menajeri Joao Santos, Tuttomercato'ya konuştu

Oyuncunun geleceğine ilişkin konuşan Joao Santos, "Jorginho, Arsenal'e ve kulübüyle birlikte Premier Lig'deki, Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerine odaklanmış durumda. Fenerbahçe'ye transfer olmayacak" açıklamasını yaptı.

2024 YILINDA DEVAM EDİYOR

Topçular'ın geçen sezonun devre arasında Chelsea'den kadrosuna kattığı Jorginho'nun İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2024 yılında son buluyor.

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İtalyan orta saha oyuncusunun sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alıyor.

JORGINHO'NUN KARİYERİ

Kariyerinde şu ana kadar 519 maça çıkan Jorginho, 47 kez gol sevinci yaşadı ve 31 de asist yaptı.

Arsenal'in yanı sıra Chelsea, Napoli, Verona ve Sambonifacese takımlarında forma giydi.