Arsenal, Porto'yu penaltılarda yıktı!

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İngiliz devi Arsenal, penaltılar sonucunda Porto'yu 5-3 mağlup etti ve adını Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yazdırdı.

Emirates Stadyumu'nda oynanan maçın 90 dakikasını Leandro Trossard'ın golüyle 1-0 önde kapatan Arsenal, karşılaşmayı uzatmalara götürdü.

Uzatmaların da aynı skorla tamamlanmasının ardından penaltı atışlarına geçilirken penaltılarda Porto'yu 4-2 yenmeyi başaran Arsenal adını çeyrek finale yazdırdı.

TROSSARD'DAN TARİHİ GOL

Arsenal'de Leandro Trossard, Şampiyonlar Ligi tarihinde Arsenal formasıyla çıktığı ilk üç iç saha maçında da gol atan üçüncü oyuncu oldu (Alexis Sanchez ve Bukayo Saka ile birlikte).