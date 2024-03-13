×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Barcelona, Napoli'yi devirip turladı

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#Barcelona#Napoli
Barcelona, Napoliyi devirip turladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2024 01:17

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Barcelona, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Napoli'yi sahasında 3-1 yendi ve çeyrek finale yükseldi.

Haberin Devamı

Barcelona, Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ikinci maçında sahasında Napoli ile kozlarını paylaştı.

Katalan ekibi, 1-1'in rövanşında Napoli'yi 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Barcelona'ya turu getiren golleri 15. dakikada Fermin Lopez, 17. dakikada Joao Cancelo ve 83. dakikada Robert Lewandowski kaydetti. Napoli'nin tek golü ise 30. dakikada Amir Rrahmani'den geldi.

Barcelona'nın Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski, bu sezon 38 maçta 19 gol ve 7 asistlik katkı sağlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şampiyonlar Ligi#Barcelona#Napoli

BAKMADAN GEÇME!