Barcelona, Napoli'yi devirip turladı

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Barcelona, Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ikinci maçında sahasında Napoli ile kozlarını paylaştı.

Katalan ekibi, 1-1'in rövanşında Napoli'yi 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Barcelona'ya turu getiren golleri 15. dakikada Fermin Lopez, 17. dakikada Joao Cancelo ve 83. dakikada Robert Lewandowski kaydetti. Napoli'nin tek golü ise 30. dakikada Amir Rrahmani'den geldi.

Barcelona'nın Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski, bu sezon 38 maçta 19 gol ve 7 asistlik katkı sağlayarak önemli bir başarıya imza attı.