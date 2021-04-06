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Voleybol
Haber Giriş: 06.04.2021 - 19:34 | Son Güncelleme:

Arkas Spor: 0 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3

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Arkas Spor: 0 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabı yarı final ikinci karşılaşmasında Arkas Spor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe HDI Sigorta seride 1-1 eşitliği yakaladı.

Finalde Ziraat Bankkart'ın rakibi olacak takım 9 Nisan Cuma günü İstanbul'da oynanacak maçın ardından belli olacak.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabı - Arkas Spor: 0 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3
Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Ferhat Büyükpamukçu
Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mert Matic, Efe Mandıracı, Yiğit Gülmezoğlu, Çağatay Durmaz (Bravo, Mustafa Koç)
Fenerbahçe HDI Sigorta: Hoag, Vigrass, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş)
Setler: 15-25, 20-25, 15-25
Süre: 76 dakika (24, 30, 22)

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