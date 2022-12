Arjantin'in başına iki maç için geçici olarak getirilmişti... İki Lionel'in hikâyesi ve her şeyi değiştiren o konuşma

Haberin Devamı

Dünya Kupası unutulmaz mucizelerle, enfes gollerle, nefeslerin tutulduğu kader anlarıyla, sürpriz mağlubiyetlerle ve efsanevi hikâyelerle sona erdi.

Tarihin en heyecanlı final maçını oynayarak şampiyonluğa ulaşan Arjantin Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü yapan Lionel Scaloni de kaldırdığı kupa ile ülkesinin futbol tarihine geçti. Bu hikâyeyi daha da çarpıcı bir hale getiren şey ise Scaloni'nin yakın zamana kadar pek sevilmeyen ve tercih edilmeyen bir teknik adam olmasıydı.

Adeta görsel bir şölen halini alan final karşılaşmasında Arjantin, Fransa'yı penaltılarda 4-2 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Kupa töreninin ardından açıklamalarda bulunan Scaloni, “Çok gururluyum. Maç sırasında kalbim yerinden çıkacak gibi oldu. Bu takım ülkemizi çok gururlandırdı. Tarihi bir an yaşadık. Şimdi sabahlara kadar eğlenelim" ifadelerini kullandı.

Buenos Aires'deki Ezeiza Havalimanı'na ulaşan Arjantin Milli Takımı, coşkulu tezahüratlarla karşılandı. Fotoğraf: AP

'DEVAM EDECEĞİZ VE MUHTEMELEN İYİ GİDECEK’

2022 Dünya Kupası'na katılım hakkı elde ettikleri günlerde turnuvaya dair derin şüphelerinin olduğunu söyleyen 44 yaşındaki Arjantinli teknik adam, Messi ile yaptığı toplantıda tecrübeli oyuncunun kendisini motive ettiğini söyledi.

“Geçtiğimiz yılın Kasım ayında Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde Brezilya ile 0-0 berabere kaldıktan sonra moralim fazlasıyla bozulmuştu” diyen Scaloni, “Paris'e dönmeden önce Messi ile oturup konuştuk. Konuyu Dünya Kupası'na getirdim. Bana, 'Devam edeceğiz ve muhtemelen iyi gidecek. Ama gitmezse en azından denemiş olacağız' dedi. Bu beni motive etti” açıklamasını yaptı.

Dünya Kupası başından itibaren Arjantin için büyük anlamlar taşıyordu. 1986’dan bu yana kupa yüzü görmemiş olan 'Tangocular'da Messi son Dünya Kupası'na çıkıyor, Scaloni ise kariyerindeki aksaklıkları unutturacak bir başarı hikâyesi yazmak istiyordu.

Haberin Devamı

Mutlak zafer için sahaya çıkan Arjantin’in turnuvanın grup maçlarında yaşadığı tedirginliğin sebebi buydu. Özellikle, Suudi Arabistan yenilgisinden sonra Scaloni ülke basınının sert eleştirilerine hedef oldu.

SCALONI TERCİHİ BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

2018 yılında Jorge Sampaoli ile yollarını ayıran Arjantin'de teknik direktörlük görevi yalnızca iki maçlığına kendisine verilen Scaloni, milli takımın başında geçirdiği dört yıla iki kupa ve unutulmaz bir hikâye sığdırdı.

Sampaoli’den sonra arayış içine giren Arjantin Futbol Federasyonu'nun, “Yönetim kurulu toplantısının ardından alınan kararla, ülkenin genç milli takımlarını çalıştıran Scaloni, geçici olarak A Milli Takım'ın başına getirildi” açıklaması, kamuoyunda büyük tepki toplamıştı. Mağlup olmaya alışmış sıkıntılı bir takımın başına deneyimsiz birinin getirilmemesi gerektiği yorumları yapılıyordu.

Haberin Devamı

Bu tepkinin en büyük nedenlerinden biri de 2018'de son 16 turunda Fransa'ya 4-3 yenilerek Dünya Kupası'na veda eden Arjantin'in, Scaloni'nin yardımcı antrenör olarak görev yaptığı teknik kadrosunun yetersiz görülmesiydi.

28 VE 36 YILLIK KUPA HASRETLERİNİ SONA ERDİRDİ

Futbolculuğu döneminde Arjantin Milli Takımı'nda defans mevkiinde 7 kez forma giyen Scaloni, kulüp kariyerinde Newell's Old Boys, Estudiantes, Deportivo La Coruna, WestHam United, Racing Santander, Lazio, Mallorca ve Atalanta’da top koşturdu. 2016'da Sevilla'nın yardımcı antrenörlüğünü üstlenen Scaloni, ardından milli takımları çalıştırmaya başladı.

A Milli Takım'ın başına geçtiğinde ilk hedef, Arjantin'in 28 yıldır hasretini çektiği Copa America'yı kazanmaktı. Kariyerlerinde önemli bir eksiği doldurmak için sahaya çıkan Messi ve Scaloni, büyük bir başarıya imza atarak kupayı Arjantin'in müzesine götürmeyi başardı.

Haberin Devamı

Sonraki hedef de belliydi… O kadar ki Maradona’dan sonra Dünya Kupalarında 36 yıl yüzü gülmeyen Arjantin, Katar 2022'nin favorilerinden biri olarak görülür olmuştu.

Peki ama göreve geldiğinde kimsenin güvenmediği Scaloni, Arjantin’in kupa özlemini nasıl giderdi? Parlak bir kariyeri olmayan bir antrenör, nasıl dünya futbolunun zirvesine oturdu? İşte, Arjantin milli takımının ardındaki kahraman…

1997 DÜNYA GENÇLER ŞAMPİYONASI'NDA PARLADI

1978 doğumlu olan Lionel Scaloni, futbola babası Angel Scaloni'nin teşvikiyle başladı. 1993 yılında Newell's Old Boys futbol akademisine giren Scaloni, profesyonel kariyerine bu takımda adım attı. Ancak yıldızı fazla parlamayan ve çok fazla forma şansı bulamadığı için Estudiantes de La Plata'ya transfer oldu.

Haberin Devamı

Burada şeytanın bacağını kıran Scaloni, genç yaşında göz dolduran performansıyla 1997 FIFA Dünya Gençler Şampiyonası'nda Arjantin forması giydi. Turnuvada Brezilya’ya karşı attığı gol sonrasında Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Turnuva sonrasında Avrupa’ya gitme hayali gerçekleşen Scaloni, 1997'de İspanya'nın Deportivo takımına transfer oldu. 1999-2000, 2001 ve 2002'de İspanya La Liga Kupası'nı Deportivo formasıyla kazanan Scaloni, yıldızlar kadrosu Real Madrid’e karşı Kral Kupası’ndan da galip çıktı.

Her şey sorunsuz gibi görünse de Scaloni ile teknik direktör Joaquin Caparros'un araları pek iyi değildi. Bu nedenle Scaloni, 2006 yılında İngiliz takımı West Ham United'a transfer oldu, ardından da İtalyan ekibi Lazio'nun yolunu tuttu. 2015 yılında jübile yapan Scaloni, Dünya Kupası'nda sadece 2006 yılında 1 maçta forma giydi.

WEST HAM TARAFTARININ 26 YILLIK HASRETİ SCALONI’YE TAKILDI

Şampiyonluklara ve başarılara rağmen Scaloni’nin kariyeri pek çok başarısızlığı da barındırıyordu. Özellikle West Ham United taraftarı, geçmişten gelen anılar nedeniyle Arjantinli futbol adamının adını bugüne kadar pek iyi anmadı.

2006 yılında İngiltere FA Cup finalinde Liverpool karşısına çıkan West Ham United, 26 yıl sonra ilk kupasını kazanmanın eşiğindeydi. 3-2 önde olan West Ham United'lılar kupayı kaldırmak için dakikaları sayıyordu.

Maçın 89'uncu dakikası oynanırken Scaloni, Djibril Cisse'nin sol bacağındaki krampın tedavisine zaman yaratmak için topu West Ham'ın korner direğinin yakınından taca vurdu. Ancak bu centilmenliğinin bedeli büyük olacaktı.

Dietmar Hamann tacı kullanıp topu yeniden Scaloni'ye verdi. O da topu orta sahaya gönderdi. Steven Gerrard'ın kestiği top ani bir Liverpool hücumuna dönüştü. Kaleyi gören Gerrard, 90+1'de Shaka Hislop'u aşarak skoru 3-3'e getirdi. Penaltılara giden maçta gülen taraf Liverpool olurken bu maç “Gerrard finali” olarak hafızalara kazındı.

Lionel Scaloni'nin West Ham yıllarından... Fotoğraf: AP

‘O PANİKLEDİ VE GERİSİ ACI BİR HİKÂYE OLARAK ZİHİNLERİMİZE KAZINDI’

Scaloni, 2006 FA Cup finalini kaybedilmesinden kendisini sorumlu tuttu.

Cardiff şehrindeki Millennium Stadyumu'ndan ayrıldığı andan Londra'ya varana kadar ağladığı söylenen Arjantinli futbolcu için West Ham serüveni de böylece kapanmış oldu.

O dönem West Ham’ın yedek kalecisi olarak maçı kenardan izleyen Jimmy Walker, The Athletic'e yaptığı açıklamada o günü hatırlamak dahi istemediğini belirtti ve ekledi:

“Lionel o kadar duygulanmıştı ki maçtan sonra ağlamıştı. Kendisine pek sempati duyamamıştım çünkü yaptığı şey bize madalyaya mal olmuştu. Ona baktım ve içimden 'Tabii ki ağlaman lazım' diye geçirdim. Çok yakındık kazanmaya. Ne düşündü bilmiyorum. Tek yapması gereken topu tribünlere yollamaktı. Bence Lionel biraz panik yaptı ve sonrası acı verici bir olay olarak tarihe geçti.”

‘BİR HATA HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ’

Scaloni, “final travması”na neden olan bu maçtan sonra büyük ilerleme kaydetti. Öyle ki Arjantin'in 2022 başarısı, bir dönem kendisine dargın olan West Ham taraftarını dahi yumuşattı.

O gün yaşadıklarının tekrarlanmasından korkan Scaloni, mağlubiyet hakkında, “Dünya başıma yıkıldı. FA Cup'ı kaybettik; bu kısmen benim hatamdı ve bu hata hayatımı değiştirdi. Artık istenmeyen adamdım…” diye konuştu.

2006’da cezalı olması nedeniyle final maçına çıkamayan West Ham’ın eski orta saha oyuncusu Hayden Mullins ise yenilgide tüm sorumluluğun Scaloni'de olduğuna inanmadığını belirterek, "Kaybedilen maç için bir günah keçisi aranıyordu ve onu lekelemeye karar verdiler” dedi.

Mullins, “Bir hata yaptığını kabul ediyorum ama maçın kaybedilmesinin tamamen ona bağlı olduğunu söyleyemem. Ayrıca, topun gidip Premier Lig'in en iyi oyuncusu Gerrard'ın önüne düşmesi de büyük bir talihsizlik oldu. Fakat, bu sonuç tek başına Lionel'in hatası değildi" diye konuştu.

“Onun bir takımı yöneteceğini asla hayal edemezdim. Esas olarak dil engeli nedeniyle her zaman sessiz bir tipti. Ama elde ettiği başarı inanılmaz boyutta. Çocuklarımla Arjantin’in maçlarını izlediğimde kendimi sürekli ‘Bir zamanlar 'Lionel Scaloni ile oynardım’ derken buluyorum” diyen Mullins, şöyle devam etti:

“Onu uzun zaman sonra tekrar bir final karşılaşmasında görmek beni çok heyecanlandırdı. Çünkü ondan bir final karşılaşmasında ayrılmıştım.”





CESUR ADIMLAR ATMAKTAN ÇEKİNMEDİ

2021 Copa America'yı Brezilya'ya karşı kazanarak Arjantin’e 1993'ten beri ilk kupasını getiren Scaloni, takımıyla birlikte en uzun yenilmezlik rekoruna (36 maç) da imza attı.

Scaloni’nin dikkar çeken bir başka özelliği ise taktik anlamında oldukça cesur değişikliklere gitmekten çekinmemesiydi. Bu özelliği ile turnuvaya damga vuran Arjantinli teknik adam, 16 yıl önce İngiltere Premier Ligi’nde yaptığı hatayı tekrarlamamak için planlarını önceden yapmıştı.

Dünya Kupası'nda C Grubu'nun ilk maçında turnuvanın favorisi Arjantin, Suudi Arabistan karşısına çıktığında maçın kolay geçeceği düşünülüyordu. Fakat sanılanın aksine, Arjantin oynadığı kötü futbolla tüm dünyayı şaşkına çevirdi. Bu şokun ardından Scaloni, radikal kararlar alma yoluna gitti.

SUUDİ ARABİSTAN YENİLGİSİ SONRASI TAKIMI DEĞİŞTİRDİ

Scaloni’nin turnuva öncesindeki endişelerinin nedeni ortaya çıkmıştı. Oturmayan bir şeyler vardı… Takımın omurgası Messi’ydi ama diğer uzuvların acilen değişmesi gerekiyordu.

Bir cerrah titizliğiyle eline neşteri alan Arjantinli teknik adam, milli takımla özdeşleşen Angel Di Maria, Papu Gomez, Leandro Paredes ve Lautaro Martinez gibi önemli isimleri kenara çekerken Messi’nin çevresine taze kan pompalandı. Scaloni'nin, Julián Alvarez, Enzo Fernandez ve Mac Allister tercihleri sonrasında Arjantin hızla toparlandı.

Bu adımları değerlendiren Hayden Mullins, “Suudi Arabistan'a kaybettikten sonra, Scaloni’nin takımda çok önemli değişikliklere gittiğini gördüm. Böyle yenilgilerin ardından bu değişiklikleri yapmak cesaret ister. Bu nedenle, Scaloni pek çok övgüyü hak ediyor” ifadesini kullandı.

TAKTİKSEL KUMAR OYNADI, KAZANDI

Scaloni'nin final maçında yaptığı plan kelimenin tam anlamıyla Arjantin takımının mücadeleci yanını ortaya çıkardı. Di Maria, Paredes'e emanet ettiği pozisyonuna finalde geri döndü. Bu kimileri için sürpriz olmasa da Di Maria’nın sol kanada kaydırılması herkes için sürprizdi.

Zira Di Maria turnuvadaki maçlarda ve Copa America finalinde sağ kanatta oynamıştı. Scaloni'nin değişikliğe gitmesinin tek bir nedeni vardı; o da Di Maria’nın Kylian Mbappe ve Theo Hernandez’in bulunduğu kanadı bloke etmesiydi.

Di Maria'nın tüm hücum niteliklerine rağmen, Arjantin’de, Real Madrid’de ve Paris Saint-Germain’de Messi’nin, Cristiano Ronaldo’nun ve Mbappe'nin parlamasına yardımcı olacak dengeleyici roller üstlenmişti. Bir final karşılaşmasında Di Maria'nın sol kanattan, Messi’nin ise sağ kanattan oynaması adeta bir kumardı. Scaloni'nin değişiklikleri Fransa’yı şaşkına çevirdi.

İki maç için takımın başına getirilen ve dört yıl içinde Arjantin’i muazzam bir noktaya taşıyan Scaloni, “Büyük maçlar büyük oyuncularla kazanılır” düsturuna kapılmadan, cesur ve kararlı bir teknik adamın kupayı nasıl kazanacağını tüm dünyaya gösterdi.

