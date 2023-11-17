Arjantin - Uruguay maçı karıştı! Messi de dayanamadı, gerilim tavan yaptı... | De Paul, Olivera, Ugarte

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Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Arjantin ile Uruguay karşı karşıya geldi.

Saat 03:00'de başlayan maçta Uruguay büyük bir sürprize imza atarak sahadan 2-0 galip ayrıldı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Ronald Arajuo ve 87. dakikada Darwin Nunez attı.



Grupta Arjantin ilk mağlubiyetini alırken 12 puanda kaldı. Uruguay ise 10 puana yükseldi.

DOSTLUK GÖRÜNTÜLERİYLE BAŞLADI

Estadio Alberto J. Armando Stadyumu olarak bilinen La Bombonera'da oynanan maç öncesi dostluk görüntüleri vardı. Uzun yıllar Barcelona'da birlikte forma giyen Suarez ve Messi maç öncesi hasret giderdi.



Suarez'in yedek kulübesinde başladığı ve oyunda dahil olmadığı maçta Messi 90 dakika sahada kaldı.

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OLIVERA - DE PAUL KAVGASI! MESSİ DE DEYANAMADI...



İki takımın karşılaşmalarında görmeye alışık olduğumuz gerginlik henüz ilk dakikalarda kendini hissettirdi. Mücadelenin 19. dakikasında ise film koptu.



Bir pozisyonun ardından Uruguay'ın savunma oyuncusu Olivera ile De Paul birbirine girdi. Kavgaya Messi ve Mac Allister da karışınca olay büyüdü. Her iki takımlarının dahil olduğu tartışma sosyal medyanın en çok konuştuğu konu haline geldi.

De Paul'e destek için Olivera'nın üzerine yürüyen Messi, dirseğiyle rakibine müdahalede bulunurken kırmızı kartın eşiğinden döndü.

Kavga esnasında De Paul'un, alaycı şekilde Olivera'ya karşı güldüğü görüntü çok konuşulurken takım arkadaşına destek çıkmaya gelen Messi'nin agresif görüntüsü dikkat çekti.

غضب الأسطورة ميسي 🤬🔥🔥 pic.twitter.com/JdjxBKb3VN — Messi Xtra (@M30Xtra) November 17, 2023

UGARTE'DEN DE PAUL'E MESSİ GÖNDERMESİ



Maçta bir başka gerginlik de Ugarte ile yine De Paul arasında yaşandı. Ugarte'nin De Paul'e yaptığı hareket çok konuşuldu.

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