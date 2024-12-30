×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriVoleybol Haberleri

Arina Fedorovtseva sözleşmesini feshetti! Fenerbahçe...

Güncelleme Tarihi:

#Arina Fedorovtseva#Voleybol#Fenerbahçe
Arina Fedorovtseva sözleşmesini feshetti Fenerbahçe...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 16:25

Fenerbahçe'den kiralık olarak Çin Ligi ekibi Shanghai Bright Ubest'e transfer olan Arina Fedorovtseva'dan sürpriz bir karar geldi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Rus voleybolcu Arina Fedorovtseva, kiralık olaran Çin ekibi Shanghai Bright Ubest'e transfer olmuştu.

20 yaşındaki yıldız voleybolcu, sözleşmesini feshetme kararı aldı. Normalde yapılan anlaşmada 31 Ocak'ta Fenerbahçe'ye dönmesi beklenen Arina'nın bu karar sonrası ligin ikinci yarısında Sarı-lacivertli takıma katılması bekleniyor.

ÇİN EKİBİ FIVB'YE BAŞVURABİLİR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Shanghai Bright Ubest ligin ikinci yarısı başlarken bir anda fesih kararı alan Arina Fedorovtseva için FIVB'ye başvurabilir.

Çin Ligi'nde ikinci yarı bu hafta başlayacaktı.

Gözden KaçmasınAziz Yıldırımın kızı Yaz, Fenerbahçe antrenmanını ziyaret ettiAziz Yıldırım'ın kızı Yaz, Fenerbahçe antrenmanını ziyaret ettiHaberi görüntüle

"SOKAKTA BANA DOKUNMAK İSTİYORLAR" DEMİŞTİ

Arina Fedorovtseva, geçtiğimiz aylarda Rus basınına yaptığı açıklamada Çin'deki yaşantısından memnun olmadığını söylemişti.

Haberin Devamı

Burası tamamen farklı bir dünya. Benim özelliklerimden, voleyboldan, genel olarak hayatıma kadar her şey tamamen farklı. Bir aydır buradayım ve şimdiden düşüncelerimde çok büyük değişiklikler olduğunu söyleyebilirim. Her şey rahatsız edici, her şey yeni. Her şeyin tamamen karmaşık olduğunu söyleyemem ama her şey yeni ve bu da zihninizin farklı bir şekilde çalışmasını sağlıyor.

Burada oyuncu olarak değil ama Avrupalı görünümünde biri gördüklerinde daha çok dikkat çekiyorum. Fotoğraf çektirmek istiyorlar, kelimenin tam anlamıyla size dokunmak istiyorlar. Bununla karşılaştım. Turistik yerleri gezmek için şehir merkezinde yürüyüşe çıktım ve yürüyüşümün ilk kilometresinde en az 10 kişi benimle fotoğraf çektirdi. Beni oyuncu olarak tanıdıkları için değil, sadece uzun boylu bir sarışın yürüdüğü için.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arina Fedorovtseva#Voleybol#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!