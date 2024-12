Arina Fedorovtseva sözleşmesini feshetti! Fenerbahçe...

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Rus voleybolcu Arina Fedorovtseva, kiralık olaran Çin ekibi Shanghai Bright Ubest'e transfer olmuştu.

20 yaşındaki yıldız voleybolcu, sözleşmesini feshetme kararı aldı. Normalde yapılan anlaşmada 31 Ocak'ta Fenerbahçe'ye dönmesi beklenen Arina'nın bu karar sonrası ligin ikinci yarısında Sarı-lacivertli takıma katılması bekleniyor.

ÇİN EKİBİ FIVB'YE BAŞVURABİLİR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Shanghai Bright Ubest ligin ikinci yarısı başlarken bir anda fesih kararı alan Arina Fedorovtseva için FIVB'ye başvurabilir.

Çin Ligi'nde ikinci yarı bu hafta başlayacaktı.

"SOKAKTA BANA DOKUNMAK İSTİYORLAR" DEMİŞTİ

Arina Fedorovtseva, geçtiğimiz aylarda Rus basınına yaptığı açıklamada Çin'deki yaşantısından memnun olmadığını söylemişti.

Burası tamamen farklı bir dünya. Benim özelliklerimden, voleyboldan, genel olarak hayatıma kadar her şey tamamen farklı. Bir aydır buradayım ve şimdiden düşüncelerimde çok büyük değişiklikler olduğunu söyleyebilirim. Her şey rahatsız edici, her şey yeni. Her şeyin tamamen karmaşık olduğunu söyleyemem ama her şey yeni ve bu da zihninizin farklı bir şekilde çalışmasını sağlıyor.

Burada oyuncu olarak değil ama Avrupalı görünümünde biri gördüklerinde daha çok dikkat çekiyorum. Fotoğraf çektirmek istiyorlar, kelimenin tam anlamıyla size dokunmak istiyorlar. Bununla karşılaştım. Turistik yerleri gezmek için şehir merkezinde yürüyüşe çıktım ve yürüyüşümün ilk kilometresinde en az 10 kişi benimle fotoğraf çektirdi. Beni oyuncu olarak tanıdıkları için değil, sadece uzun boylu bir sarışın yürüdüğü için.