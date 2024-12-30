Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz, Fenerbahçe antrenmanını ziyaret etti

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Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde futbolcular ve teknik heyeti ziyaret etti.

Antrenmanı takip eden Yaz Yıldırım; futbolcularla bir araya gelirken, teknik direktör Jose Mourinho'ya da formasını imzalattı.

Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaz Yıldırım, Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimize konuk oldu.

Süper Lig’de Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Futbol A Takımımızın bugünkü antrenmanını Yaz Yıldırım da takip etti.

Başkanımız Ali Y. Koç’un da yer aldığı ziyaret kapsamında tesislerimizde Teknik Direktörümüz Jose Mourinho ve futbolcularımızla bir araya gelen Yaz, sohbet ederken formasını da imzalattı.

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Teknik Direktörümüz Mourinho ve futbolcularımız, kendisini yine tesislerimizde ağırlamak istediklerini de ilettiler. Yaz Yıldırım da teknik direktörümüz ve futbolcularımıza başarılar diledi."