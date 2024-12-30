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Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz, Fenerbahçe antrenmanını ziyaret etti

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#FENERBAHÇE#Yaz Yıldırım#Aziz Yıldırım
Aziz Yıldırımın kızı Yaz, Fenerbahçe antrenmanını ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 16:20

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım, sarı - lacivertli futbolcularla bir araya geldi. Yıldırım'ın ziyareti, renkli anlara sahne oldu.

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Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde futbolcular ve teknik heyeti ziyaret etti.

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Antrenmanı takip eden Yaz Yıldırım; futbolcularla bir araya gelirken, teknik direktör Jose Mourinho'ya da formasını imzalattı.

Aziz Yıldırımın kızı Yaz, Fenerbahçe antrenmanını ziyaret etti

Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaz Yıldırım, Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimize konuk oldu.

Süper Lig’de Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Futbol A Takımımızın bugünkü antrenmanını Yaz Yıldırım da takip etti.

Başkanımız Ali Y. Koç’un da yer aldığı ziyaret kapsamında tesislerimizde Teknik Direktörümüz Jose Mourinho ve futbolcularımızla bir araya gelen Yaz, sohbet ederken formasını da imzalattı.

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Teknik Direktörümüz Mourinho ve futbolcularımız, kendisini yine tesislerimizde ağırlamak istediklerini de ilettiler. Yaz Yıldırım da teknik direktörümüz ve futbolcularımıza başarılar diledi."

Aziz Yıldırımın kızı Yaz, Fenerbahçe antrenmanını ziyaret etti

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#FENERBAHÇE#Yaz Yıldırım#Aziz Yıldırım

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