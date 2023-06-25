Arda Turan'ın takımı Eyüpspor, Galatasaray'dan Emre Kılınç'ı transfer etmek istiyor!

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Arda Turan'ın çalıştırdığı 1. Lig ekibi Eyüpspor, Galatasaray'dan Emre Kılınç'ı transfer etmek istiyor. Caner Erkin ve Regattin transferlerini Spor Arena'nın duyurduğu Eyüpspor'un Emre Kılınç için de harekete geçtiği belirtildi.

Emre Kılınç geçen sezon 34 maçta 2 gol ve 4 asistle Ankaragücü'ne katkı yapmıştı.

ANKARAGÜCÜ VE SAMSUNSPOR DA İSTİYOR

28 yaşındaki orta saha oyuncusunu Süper Lig ekipleri Ankaragücü ve SAMSUNSPOR da istiyor. Başkent ekibi, Emre'yi takımda tutmak isterken Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım da oyuncuyu Galatasaray'dan istediklerini söyledi.