Arda Turan'dan kendisi keşfeden antrenöre vefa

Haberin Devamı

Galatasaray ve Milli Takım’ın efsane ismi Arda Turan, evinde tedavi gören Trakyagücü Teknik Direktörü Kadir Güçlü’yü ziyaret ederek acil şifalar diledi.

Geçirdiği kalp krizi sonrası uzun süredir tedavi altında olan Kadir Güçlü’yü sevenleri yalnız bırakmıyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde emekliliğini açıklayan Türk futbolunun efsane ismi Arda Turan, kendisini keşfeden hocasını evinde ziyaret etti. Turan Kadir Hoca’ya acil şifalar dilerken onu tekrar sahalarda göreceğine inandığını kaydetti.

Arda Turan’ı keşfeden isim olan Kadir Güçlü, “Arda’yı 8 yaşında mahalledeki toprak sahada oynarken gördüm. İlk olarak Bayrampaşa Demirspor’da oynadı ama o zaman federe değildik. Altıntepsispor’a geçti. Sonrasını zaten biliyorsunuz” dedi.

İstanbul amatör futbol camiasının sevilen isimlerinden olan Kadir Güçlü'nün tedavisi SBÜ Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam etmekte.

Haberin Devamı