Son Dakika! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Yusuf Demir çifte vatandaş!

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Nef Stadyumu'nda düzenlenen sponsorluk anlaşmasının imza töreninde sarı kırmızılı kulübün gündemine dair çok önemli açıklamalarda bulundu.

Yusuf Demir tartışmalarına değinmeyi ihmal etmeyen Dursun Özbek, genç futbolcunun annesinden dolayı çifte vatandaşlık hakkı olduğunu söyledi ve "Onu Türk futboluna, Türk Milli Takımına kazandırmak için elimizden geleni yapacağız. Başladık zaten çalışmalara." dedi.

DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARININ TAMAMI ŞU ŞEKİLDE:

Hakem performanslarını değerlendirmek sıradan hale geldi. Her hafta sonu bu değerlendirmeler yapılıyor. Bu değerlendirmeler de iyiye gitmiyor. Bizim de ilk 4-5 maçımızda hakem performanslarından sıkıntı çektik. Özellikle Konyaspor maçında... Biz hakem performansını Galatasaray aleyhne yapılan diye değerlendirmiyoruz. Her maçta, bütün takımlara yapılan hatalar olarak değerlendiriyoruz. Maalesef çok iyi olduğunu söyleyemem. Böyle bir sıkıntı var, federasyon da kulüpler de bunun farkında. Bu duruma daha fazla benzin dökmek istemiyorum.

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KEREM VE YUNUS'A ZAM KONUSU

Kerem ve Yunus gibi oyuncularımıza yeni sözleşme yapma konusunu kendi içimizde değerlendiriyoruz. Bu değerlendirme bitince gerekli açıklamayı yaparız.

"YUSUF DEMİR'İ TRANSFER EDERKEN YERLİ STATÜSÜNDE OYNATAMAYACAĞIMIZI BİLİYORDUK"

Yusuf Demir bizim evladımız. Genç yaşta Avrupa futbolunun dikkatini çekmiş, çok genç yaşta Barcelona gibi dünya devi bir kulübün oyuncusu olmuş. Her kategoride de oynamış. Yusuf Demir'in Galatasaray'da olması bizim için kıvanç kaynağı. Böyle değerleri kulübümüze kattığımız için son derece memnunuz. Söylediklerimize bakılırsa, söylediklerimiz hakkında yazılan çizilenlere bakılırsa... "Yusuf Demir Türk statüsünde oynayamazmış Süper Lig'de." Yahu biz Yusuf Demir'i transfer ederken yerli statüsünde oynatamayacağımızı biliyorduk. Avusturya Milli Takımı'nda 4 kez oynadığı için Milli Takımımızda da oynayamayacağını da biliyorduk. Buraya kadar tamam. Biz Yusuf Demir'i transfer ederken ne Türk oyuncu kategorisinde oynatalım diye transfer ettik, ne de Türk Milli Takımı'nda oynasın diye transfer ettik.

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"TÜRKÇE KONUŞAMAYAN OYUNCULAR YERLİ STATÜSÜNDE OYNUYOR"

Geçen gün bir maç oynuyoruz. Esame listeleri geldi, rakip takım yöneticisi de yanımda. Listeye baktım, yanımdaki yöneticiye 'Efendim siz bir hata yapıyorsunuz listede iki Türk var, hata olmasın' dedim. O arkadaş da aldı baktı, 'Evet iki Türk var...' dedi. Hanginiz o listeye baksanız orada ikiden fazla Türk göremezsiniz. Meğer bizim İspanyol ya da İngiliz sandığımız arkadaş Türk'müş. Türk olmayan, Türkçe konuşamayan oyuncular yerli statüsünde oynayabiliyor. Başka milli takımlarda oynamış sonra buraya gelmiş oyuncular yerli statüsünde oynuyor. İsim vermeyeceğim siz biliyorsunuz...

"ANNESİNDEN DOLAYI ÇİFTE VATANDAŞLIK HAKKI VARDIR"

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Yusuf Demir Türk bir futbolcudur. Annesinden dolayı çifte vatandaşlık hakkı vardır. Biz Yusuf Demir'i Türk olarak oynatalım demiyoruz. Kendi değerlerimize sahip çıkalım demek istedik. Yusuf Demir bir Türk vatandaşıdır. Milli Takım'da oynaması için ne gerekiyorsa onu yapalım, Türk statüsünde oynaması için ne gerekiyorsa onu yapalım. Türkçe konuşamayıp yerli olarak oynayan oyuncuları bilmiyor musunuz? Yusuf Demir bizim evladımız, bizim vatandaşımız. Ona gereken değeri vereceğiz. Onu Türk futboluna, Türk Milli Takımına kazandırmak için elimizden geleni yapacağız. Başladık zaten çalışmalara.

2015-2018 arasındaki dönemde yaptığımız projelerde birisi de stadımızın yanında 15 bin kişilik spor salonu kazandırmaktı. Projeyi yaptık, sponsorlarla görüştük, Sarıyer Belediyesi'nden inşaatla ilgili ruhsatı aldık fakat yönetime seçilemedik. Aradan 5 sene geçti. 5 seneden beri gelen yönetimler bu projelere ilgi duymadılar. Aldığımız ruhsatın zamanı doldu ve iptal oldu. Yeniden bir proje çalışması yapılmalı. Spor salonu Galatasaray'ın en büyük ihtiyacı. Salon sporlarını yapan takımlarımız dağılmış durumda. Basketbol bir yerde, voleybol bir yerde, judo bir yerde... Bu kadar dağılmışlık hem masraf hem de kurumsal iletişim açısından eksi. Bu takımları bir yerde toplamak istiyoruz. Önümüzde Mecidiyeköy, Florya, Riva, Kemerburgaz gibi önemli projeler var. Salon projesi de bunların arkasından gelecek.