Arda Turan’dan 'Galatasaray’ın 6 puanı garanti' yorumlarına cevap | 'Ben sistem hocasıyım' | 'Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı...'

Eyüpspor ile Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan ve önümüzdeki sezon İstanbul ekibiyle Süper Lig'de yarışacak olan Arda Turan, Spor Arena'ya özel açıklamalarda bulundu.

- İlk olarak tebrik ederek başlamak istiyorum. Eyüpspor’un Süper Lig’e yükseliş sürecini detaylıca konuşacağız ama sırayla gidelim istiyorum. Bu sizin ilk teknik direktörlük tecrübeniz. İlk sene olumsuzluklara rağmen Süper Lig’in kıyısından döndünüz. Asbaşkan Fatih Kulaksız, “İlk maç Göztepe deplasmanı. Başka bir hoca olsa çıkmak istemeyebilirdi.” dedi. O süreçte yaşananları merak ediyorum…

Murat Özkaya zaten çok eski dostum. Galatasaray’dan bir beraberliğimiz var. Ona, ‘Takımla ilgili bir şeye ihtiyacın olursa, her zaman buralardayım’ demiştim. O gün de teknik direktör arayışında sıkıntıları vardı. Ben de yeni bir işe başlamak istiyordum ve böyle bir birleşme oldu. Fatih ile konuştuğumuzda, ‘Hocam Göztepe maçı var, zor bir maç’ dedi. O da haklı olarak benim tecrübesiz olduğumu düşünüyor, Göztepe de zorlu bir deplasman. Hayatımda hep bu bir eğlence sporu diye düşünmüşümdür. Maçtan korkan çekinen hocaları hayatım boyunca anlamadım. Çok zevkli bir oyun, keyfini çıkartmak lazım. Göztepe’nin seyircisi, atmosferi, herkes onlara karşı oynamak ister. Fatih’e de ‘Eğer Göztepe’den korkacaksak ben bu işi nasıl yapacağım? Nasıl takımın lideri olacağım’ dedim. Fatih de etkilendi bundan. Gittik, kaybettik ama çok iyi oynadık. Benim de ilk teknik direktörlük tecrübemdi. Henüz Göztepe’yi yenemedim, onları yenmek zor. Fırsat gelmişken onları da tebrik edelim. Böyle bir konuşma oldu aramızda sonra işe başladım, antrenman yaptırdım. Fatih’i de toplantılarıma davet ettim neyle karşı karşıya olduğunu bilsin diye. O da güzel tepkilerle geri döndü bana ve sonrasında bu yola çıktık.

'SİSTEM YARATMAK BAŞKA BİR ŞEY'

-Takımla adaptasyon süreciniz nasıl geçti? Çünkü o sizin kurduğunuz bir takım değildi.

Birçok oyuncuyu zaten oyunculuk dönemimden tanıyordum. Onlar da benim karakterimi bilirler. Onlara şunu söyledim, ‘Size yalan söylemeyeceğim ama asla bir şey için de söz vermeyeceğim.’ Yani bu hayatta kimse Messi olmadığı sürece forması garanti değil. Ama oyuncularıma hep şunu anlattım, ‘Siz benim için insansınız ve insani değerler her şeyden önemli. Kazanabiliriz, kaybedebiliriz. Pozitif tepkiler size ait ama takım içindeki negatif değerlendirme patronun işidir’ dedim. O yüzden basit anlaşmalarla, basit çözümlerle ilerledik. İlk 5-6 maçta bazı şeyleri değiştirdik ama ben bir sistem hocasıyım. Hatta hep şunu düşünürüm ‘Ülkemin bana gösterecek sabrı yok’ diye. Açıkçası böyle düşünüyorum. 9 yılda bir Şampiyonlar Ligi kazanan Guardiola var. 6 sene üst üste Premier Lig’i kazandı ama sistemi yaratmak başka bir şey. Çünkü biz yaptığımız şeyi eğer birincilik olmazsa hemen yıkıyoruz. Halbuki ikinciliği koruyup üstüne bir şeyler ekleyip devam edebiliriz. Bizim geçen sene burada yaptığımız şey buydu. Bodrum’da kaybettik onu yıkmadık. Koyduğumuz prensiplerin üzerine inşaa etmeye devam ettik.

'HAYALE AŞIK OLARAK DEVAM ETTİK'

- Beklentinin yüksek olduğu ilk iki sezon Eyüpspor şampiyon olamadı. 1. Lig’in dinamikleri konusu var bir de malum :) Süper Lig tecrübesi yüksek oyuncuların harmanlandığı pek çok takım üst lige yükselemedi. Eyüpspor beklenenden belki daha rahat şekilde bu başarıyı yakaladı. Ana faktör neydi bu şampiyonlukta?

Çalışmak bu işin gereksinimi çalışmak zorundasınız ama asıl olan bu hayale aşık olmaktı. Çünkü Eyüp Stadı 2 bin kişilik. Keşke 10 bin olsa yine doldururlar biliyorum ama baskıyı tam kuramıyoruz. Bir basın gücümüz yok. Biz en iyi şekilde saha içine konsantre olacağız. O yüzden her zaman sakin kalarak ama hayale aşık olarak devam ettik. Özel hayatımızda, eğlendiğimizde tatilde hep bu aklımızdaydı ve sonunda çok şükür kupayla oturuyoruz.

'TOP FARKLI MI, SAHA FARKLI MI?'

- Sezon başında basına bir bilgilendirme toplantısı yapmıştınız. Taktiksel olarak çokça çalıştığınızı, birlikte çalıştığınız ya da izlediğiniz hocalardan etkilendiğiniz yönleri oyun sisteminizde harmanlamaya çalıştığınızı gördük. Takımı kendi oyun sisteminize ikna etmek için neler yaptınız?

Neden şaşırıyorsunuz. Ben en üst seviyede 15 tane kupa kazandım Avrupa’da ve bunların hepsini en üst seviye çalışarak kazandım. Hep akıllarda önden bir konumlandırma var ya… Ben insanların konumlandırdığı o insan değilim. Çok çalıştım, her gün çok çalışıyorum bu oyunla ilgili. Hayatımda büyük maç varken hiç gidip yemek yemedim, gittim televizyonda izledim. Futbolculuk dönemimde de. Önemli bir final varken lobide oturmadım gittim maçımı izledim. O yüzden benim futbola olan aşkımı heyecanımı hiçbir zaman göremeyen insanlar var. Oyunu izlerken hep geliştirmeye çalışıyorum. O yüzden bu antrenmanların zor olduğunu biliyorum, uygulamak da zor. Benim için tek sevindirici tarafı bu metodu uygulayabileceğimizi gördük. Bana şunu söylüyorlar, ‘Süper Lig’de bakalım ne olacak?’ Süper Lig ile 1. Lig arasında ne fark var. Benim iyi bir takımım vardı. Bu takımla taktiksel olarak üstünlük sağlayabileceğimi gösterdim. Benim için kriter bu. Eğer Süper Lig’de de çok iyi bir takımım olursa, onlarla da ilgili çok iyi bir taktiksel üstünlük kurabilirim. Ben oyunu kazanmaya oynuyorum. Göztepe’de 5-1 kaybettim. Benim için kriter 5-1 kaybederken bile 25 ve 45. dakika oynadığım oyun. Prensiplere bağlı kalmak. Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Kolombiya Ligi, ne fark eder. Top farklı mı, saha farklı mı? Sadece ayak uydurmaya çalışacağız.

- Yaz kampında günde üç idman yaparak sezona hazırlandınız. Hatta sabah idmanını 06:00’da yaptırdığınızı biliyorum. Oyuncuların bu duruma yaklaşımı nasıl oldu. Neden 06:00?

Sabah 6 çok erken. Bilimsel olarak sabah 7 antrenmanını birleştirip 9 buçuk da yapabiliriz ama ben oyuncularımın bütün gün bunu hissetmesini istiyorum. Günde 3 antrenman yaparak onlara çok iyi hazırlandıklarını gösterebilir. Ben bu metot bana uygulandığında Atletico Madrid’te kendimi çok iyi hissettim. Kendimi sezona hazır hissettim. Kendi hissettiğim şeyi oyuncularıma vermek istiyorum. Sezon içindeki metotlarımız daha keyifli ve eğlenceli. Tabi burada bilim çok önemli. Atletik performans oyuncuları birçok şeye karar veriyor ben orada karar verici olmuyorum.

- Oyuncu grubunun yaklaşımı nasıl oldu bu antrenman programına?

Oyuncu grubunun bir yaklaşımı yok. Takımın teknik direktörü benim. Onlar çalışmalılar.

'BİZ GALATASARAY, FENERBAHÇE DEĞİLİZ'

- Geride oyun kuran, topa sahip olan, en fazla mesafe kat eden, maç başına isabetli pas oranında da zirvede olan bir Eyüpspor vardı. Bu Süper Lig’de sürdürülebilir mi, yoksa karşınızdaki rakip mi oyun anlayışınızı şekillendirecek?

Öncelikle seni tebrik ediyorum. Gerçekten röportaja bu kadar iyi hazırlandığın için. Bu çok kıymetli benim için. Değer görmek. Biz Manchester City değiliz, biz Galatasaray, Fenerbahçe de değiliz. O yüzden biz her dinamiği ve her parametreyi kendimize almalıyız ve bakmalıyız maçtan önce. Tabii ki kendimizi düşüneceğimiz kendi özelliklerimizi çıkaracağımız maçlar da olacak ortaya. Ama rakibimizi önemseyeceğimiz, rakibimizi düşüneceğimiz maçlar da olacak. Eğer ben buraya çıkıp kendimize bakacağız kendi oyunumuzu oynayacağız her maçta dersem size yalan söylemiş olurum. Bu doğru değil. Bizim böyle güçlü bir takımımız olmayacak daha dar bir bütçemiz olacak. O günün şartlarına göre oyunun hangi tarafı oynanması gerekiyorsa onu oynayacağız. Savunmaysa savunma, mücadeleyse mücadele. Bazen belki ikinci topu atıp ikinci topu almaya oynayacağız ama bunlar ne olursa olsun bir doğaçlama olmayacak. Bir planlama dahilinde olacak. Sahanın içinde ne yaparsanız yapın bunu daha önce oyuncularınızla çalışmış ve onları hazırlamış olmanız lazım ki onları ikna edebilesiniz.

'TRANSFER İŞİ ZOR BİR İŞ'

- Bu sezon başı ‘Benim istediğim tek transfer Caner Erkin’di’ dediniz. Erken gelen şampiyonlukla birlikte mutlaka yeni sezon planlamalarına başladınız. Strateji ne olacak, gözünüze kestirdiğiniz oyuncular var mı?

Bu sene de aynı şekilde ekibe danışmadan Caner’i transfer ediyorum. Bu sefer de Süper Lig modunu açacağız inşallah Caner’in. Böyle kararlar ağır ve yüklü kararlar. Çünkü biz bütçesi kısıtlı olan bir kulübüz. Böyle bir oyuncu yok, bu sene çok dikkatli olup en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Transfer işi zor bir iş. Oyuncu seçmek benim ana işim değil, yardımlar alıyorum. Her işi kendim yapmaya kalkarsam olmaz.

-Thiam ve Midjtsö yazıldı en son.

Olabilir, dahil edebileceğimiz isimler. Olacak bir şeyi saklayacak değilim. İkisi de çok kıymetli isimler, büyük takım görmüşler. İlk senemizde tecrübeli oyunculardan yararlanmak istiyoruz.

- Ülke futboluna son dönemde gergin bir hava hakim. Süper Lig’de takımınız ve camianızı bu gergin havadan nasıl korumayı düşünüyorsunuz? Sizce Türk futbolundaki gergin havanın dağılması için nasıl hareket edilmeli?

Ben bildiğiniz üzere çok gergin biri değilimdir. Sahanın içinde kalmaya çalışacağız, oyunu oynamaya çalışacağız. Sıkıntılı bir iş olursa bunları düzeltmeye çalışacağız ama herhangi bir şeyi başlatan taraf biz olmayacağız. Bu sene de böyle yapmaya çalıştık birçok maçta ama bu adrenalini yüksek bir oyun. Sahada bazen böyle şeyler olabilir. Bunu da anlamak lazım, saha içi gerginliklerine karşı bu kadar önyargılı olmamak lazım. İnanın bana dünyanın her yerinde var. Benim bu konularla ilgili düşüncem şu yönde, iyi oynayan her zaman şampiyon olmuştur. Bana bunun aksini kimse iddia edemez. Oyunu oynamak lazım.

SÜPER LİG'DE ŞAMPİYONLUK YARIŞI

- Biraz da bu senenin Süper Lig yarışından devam edelim. Son olarak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini takip ettik. Psikolojik ve saha dışı faktörleri bir kenara bırakıp saha içini sormak istiyorum. Hoca gözüyle nasıl bir 90 dakika oynandı. 10 kişiyle Fenerbahçe’nin maçı kazanabileceğini düşündünüz mü?

Bazı maçlarda kırmızı kart, kırmızı kartın şekli dengeyi bozar. Avantaj gibi gözükse de dezavantaja dönüşebilir. Fenerbahçe’nin daha iyi oynadığı doğrudur ama Galatasaray da uzun süre çok iyi performanslar sergiledi. Galibiyet serisi oldu. Bu sene iki takım da muhteşem işler yaptı. Baktığınız zaman İsmail hoca daha ne yapabilir? Okan abi daha ne yapabilir? İkisi de muhteşem bir iş yaptı. Birbirlerine karşı rekabeti üst seviyeye çıkardılar, oyun anlamında çok iyi gittiler. Tabi biz hep dışarıyı konuşarak buraları göremedik. 10 kişi kalan bir taraf vardı, muhteşem mücadele ettiler, oyun anlamında saygıyı hakettiler ve kazandılar. Tebrik etmek lazım. Galatasaray’a gelince avantajları olduğu için bazı durumlarda böyle hatalar olabilir futbol bu. İki tarafın da saha içi mücadelesine konsantre olursak daha iyi olur. Ben bir spor sever olarak bu kadroların Avrupa’da başarılı olması gerektiğini düşünüyorum. Kendi ligimizde konuştuğumuz şey gerçekçi değil, kendimizi kandırıyoruz gibi. İleriki senelerde Avrupa’da başarılı olmalarını diliyorum. Bunu yapabilecek güce ve potansiyele sahip kulüplerimiz. Derbiye de gelince böyle derbiler hep oldu ve oluyor. İnşallah oyun anlamında daha güzelleri olur.

'GALATASARAY'IN SENEYE 6 PUANI GARANTİ' YORUMLARI...

- Artık son hafta, heyecan dorukta… Kim şampiyon olur?

Galatasaray’ın çok büyük bir avantajı var. Bu avantajı kaybetmeyeceğini düşünüyorum, kulüp geleneği… Saklamaya, gizlemeye gerek yok ben çok iyi Galatasaraylıyımdır, Galatasaray kökenliyimdir. Galatasaray’ın şampiyonluk için çok büyük avantajı vardır. Galatasaray inşallah şampiyon olur, bunu da gönülden istiyorum. Şöyle de bir durum var, Galatasaray altyapısında öğrendiğim şey giydiğin formanın, bulunduğun kulübün hakkını vermek. Bizimle ilgili yapılan yorumlar var, ‘Galatasaray’ın seneye 6 puanı garanti’ gibi. Biz oyuna hizmet eden insanlarız. Ben Manisaspor formasıyla geldiğimde de 78. dakika da 2-2 yaptık maçı. Asisti de ben yaptım. Hayatım boyunca bulunduğum yerde giydiğim formanın her zaman hakkını verdim. O yüzden en iyi mücadelemizi de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı vermek istiyoruz. Çünkü en iyi rakiplerimiz olacak. Biz oyunu böyle geliştirebiliriz. O yüzden bunlar üzücü cümleler. Oyuna böyle bakmayalım, oyun böyle bir şey değil. İnsanlar küme de düşebilir, şampiyon da olabilir bu oyunun eğlencesini keyfini sürmeye bakalım.

-Sınırsız transfer hakkınız var Türkiye’den hangi üç Türk oyuncuyu Eyüpspor’a alırdınız?

Kerem, Barış Alper ve İrfan Can Kahveci’yi almak isterdim. Ama tek bir oyuncu alabilecek olsam Kaan Ayhan’ı almak isterdim. Onu daha fazla her yerde kullanabilirim.

-Barış Alper’i de kullanabilirsiniz sanki?

O kadar efektif kullanamayabilirim, o Okan abinin başarısı.

-Kerem Aktürkoğlu psikolojik olarak eleştirileri çok takıyor son dönemde. En azından bize yansıyan bu. Siz de zamanında çok ağır eleştiriler aldınız. Bunları yaşamış biri olarak Kerem Aktürkoğlu’na bir tavsiye verecek olsanız ne söylerdiniz?

Hiçbir tavsiyeye ihtiyacı yok. Büyük bir star oldu. Muhteşem performanslar sergiliyor. Ronaldo da Messi de eleştirildi. Kerem’in de bunları takması, duygusal davranması çok normal. Yaşadığı her şey büyük bir star olduğu için yaşadığı şeyler. O yüzden keyfini çıkarsın. Yarın bunlara gülerek bakacak. Hiçbir tavsiyem yok. Onu çok seviyorum, çok başarılı, muhteşem gidiyor. İki sene üst üste Galatasaray’ın şampiyonluğuna muhteşem bir katkısı var. Hatta en başta gelenlerinden. Avrupa Şampiyonası’nda da muhteşem oynayacak. Onun ne olduğunu ne yaptığını görüyorum. O zaten oyun içerisinde geliştirmesi gerekenleri kendi hocalarıyla konuşuyordur. Ben onun bir abisi olarak her zaman fikrim bu yönde.

'EURO 2024 İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM'

- Önümüzde çok önemli bir yaz var. Euro 2024 için şimdiden heyecanlıyız. Bu turnuvada milli takımdan neler bekliyorsunuz? Sizce Euro 2008’in üzerine çıkabilecek bir başarı elde edilebilir mi?

Umudumuz o yönde ama kolay olmadığı kesin, yarı final oynamak. Ama Euro 2016’da da iyi iş yapmıştık. Eğer İrlandalı İtalyaya kafayı atmasaydı çok daha farklı bir yere gidebilirdi o takım. 2008’de çok özel ve cesaretli bir takım vardı ama bu takımın çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Beklentiyi yükseltip baskı altına almak istemiyorum. Ama çok heyecanlıyım. Muhteşem bir liderimiz var, Hakan Çalhanoğlu. Artık bir efsaneye dönüştü. Hocamız çok iyi, muhteşem yeteneklerimiz var, Arda Güler, Kenan Yıldız gibi… İrfan, Kerem, Barış gibi olgun oyuncularımız var. Bence çok iyi bir karışım olacak. Televizyon karşısında çok heyecanlanacağız diye düşünüyorum.

'ARDA GÜLER MUHTEŞEM BİR OYUNCUYA DÖNÜŞÜYOR'

- Milli takımda çok özel ve genç yeteneklerimiz var. Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyen yıldız isimler var. Arda Güler’e ayrı bir parantez açmak istiyorum. Az süre almasına rağmen güzel işler yapıyor. Performansını nasıl buluyorsunuz?

Muhteşem bir oyuncuya dönüşüyor hepimizin gözü önünde. Bize de Hollywood filmi gibi muhteşem bir hikaye izlettiriyor. Mutluyuz Arda’yı böyle izlemekten. Aynı şekilde Kenan da öyle. Bu oyunculara sahipken kıymetini bilmek keyfini çıkartmak lazım.