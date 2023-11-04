Arda Turan'dan Fatih Terim, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu sözleri! 'Sakallarımı kısaltıp boyatsam 20 yaş gençleşirim'

Haberin Devamı

Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor'da teknik direktörlük görevini yürüten Arda Turan, TRT Spor'a konuştu.

Arda Turan'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şu şekilde:

"GALATASARAY HAYALİM VAR"

Okan ağabey bize öncülük yapıyor, bize kapı açıyor. Bu kadar önemli bir kadroyu iyi idare ediyor. Geçen sene şampiyonluk, bu sene Şampiyonlar Ligi'nde yaptıkları. Okan ağabey gibi bir teknik direktöre sahip olduğumuz için şanslıyız.

Galatasaray'a başkan olmak hayallerimden biri ama teknik direktör olarak yapacak şeylerim var. Galatasaray'ın da kuralları var. Zamanı gelince gönlümdeki kulübün başında olmak neden olmasın...

"KEREM VE BARIŞ AVRUPA'NIN BÜYÜK TAKIMLARINDA OYNAMALI"

Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz çok daha iyi olmalı. Onlarla sürekli konuşuyorum. Avrupa'nın büyük takımlarında da oynamalılar.

Haberin Devamı

"ARDA GÜLER, TARİHİ DEĞİŞTİRECEK OYUNCULARDAN BİRİ"

Arda Güler çok yetenekli, sosyal baskıyı duymaz. Star olacak, sosyal baskı olacak. Türk futbol tarihini değiştirebilecek oyunculardan biri. Bunlarla uğraşmayı bilmeliler. Ben zaman zaman bunlarla uğraşmayı bilemedim ama kariyerimdeki kupalardan baskıyla iyi yaşadığımı da gösterdim. Zaman zaman ben de sokakta 'Bu twitter'daki insanlar nerede?' diye gezdim. Ben iyi niyetli insanım, algı işleriyle uğraşmak istemiyorum. Her zaman iyi futbolcuydum ve şimdi iyi bir teknik direktör olmak istiyorum. Çalışırken çok mutluyum. Ben futbolcuyken de bu oyunu iyi düşünenlerden biriydim.

"SAKALLARIMI KISALTIP BOYATSAM 20 YAŞ GENÇLEŞİRİM"

Sakalları kısaltıp, biraz boyadığımda 20 yaş gençleşirim. Ancak ben böyle çok mutluyum. Eşim beni böyle görmekten mutlu. Herkesin benimle ilgili bir fikri var. Buna saygı duyuyorum. Ben de insanım, birçok hata yapıyorum, yaptım, yapacağım. İnsanların hata yapma haklarını ellerinden almamamız lazım. Bu, en büyük özgürlük. İnsan bu şekilde gelişim sağlayabilir.

"FATİH TERİM'İ TAKLİT ETMİYORUM"

Allah, Fatih Terim'i başımızdan eksik etmesin. Fatih Hoca'yı taklit etmiyorum. Oyuncularla içimden geldiği gibi konuşuyorum. Fatih Terim'in bende yeri ayrıdır ama çalıştığım her hocadan bir şeyler öğrendim.

Haberin Devamı

"AĞLAMAK KALBİ YUMUŞATIR! BEN DE AĞLIYORUM"

Günlük tutmayı bıraktım. Birinin eline geçerse, iyi bir kayıt olacağını düşünmüyorum. Bir kitap yazmam. Benim kitabımı okuyacağına, daha önemli insanların kitaplarını okuyabilirler. Birçok belgesel çekilmiş benim hakkımda. YouTube, sosyal medya... Benden bir şey almak isteyen, benim etrafta birçok dokümanımı bulabilir. Benim kitabımı okuyacaklarına İlber Ortaylı'yı okusunlar. Onu aşk seviyesinde severim. Gece yatarken, Fatih Altaylı, Celal Şengör ve İlber Hoca'yı dinleyerek uyurum. Ağlamak kalbi yumuşatır. Tabii ki ağlıyorum. Ama dünyada bu kadar olay oluyorken kendime o kadar büyük bir anlam yüklemiyorum. Büyük anlamlar yükleyecek olaylarım olmuyor. İnsanlar ölüyorlar, çocuklar ölüyor. Yarın öbür gün ateşkes imzalasalar onlar geri dönmeyecekler. Kendime artık o kadar büyük bir anlam yüklemiyorum. İnsanlar ölüyorlar, çocuklar ölüyor. Yarın ateşkes imzalasalar onlar geri dönmeyecekler.

Haberin Devamı

"YAPILAN EDİTLERLE ÇOK EĞLENİYORUM"

Benim için yapılan editlerle çok eğleniyorum. Onlar da eğleniyorsa problem yok. Acı çektiğim yok. Eğlenceli bir insanımdır.

"TÜRK FUTBOLUNA YÖN VERMEK İSTİYORUM"

Türk futbolunda birçok konuya yön vermek istiyorum. Altyapı, sahalar, taktik, gelişim, yabancı dil... Avrupa'nın gerisindeyiz, bunları kapatabiliriz.