Galatasaray, Kasımpaşa maçında 44 yıl sonra bir ilki başardı! 'Oyun tartışılır ama Bayern Münih maçında...'

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig 11. hafta maçında Kasımpaşa'yı Zaha'nın golleriyle 2-1 mağlup etti.

ZAHA MAÇA DAMGA VURDU!

Attığı iki golle Galatasaray'ı galibiyete taşıyan Wilfried Zaha, maa damga vuran isim oldu. 33. dakikada sert bir şutla topu ağlara gönderen Fildişi Sahilli futbolcu, Ağustos 2022'deki Brentford maçından bu yana ilk kez bir lig maçında ceza sahası dışından ağları havalandırdı. Zaha ikinci golünü ise 51. dakikada kaydetti.

Kasımpaşa maçında altı çalım atan Wilfried Zaha, bu sezon bir Süper Lig maçında en yüksek sayıya ulaşan

Galatasaray oyuncusu oldu. Zaha ayrıca maçın ilk yarısında en çok ikili mücadele kazanan isim oldu.

44 YIL SONRA BİR İLK

Öte yandan Galatasaray, 1978/79'dan (Trabzonspor; 16 maç) bu yana bir Süper Lig sezonunun ilk 11 maçında ilk yarı golü yemeyen ilk takım oldu.

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EN YÜKSEK PUANA ULAŞTIĞI SEZON

Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Galatasaray, büyük bir başarı yakaladı. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig tarihinde 11. hafta itibarıyla en yüksek puana(31 puan) ulaştığı sezonu yaşıyor.

Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Engin Kehale, köşe yazılarında maçı değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: ZAHA'DAN BİR SELHURST PARK PERFORMANSI

Eski takımı Crystal Palace’ın evindeki bazı maçlara iz bırakırdı, tıpkı dünkü gibi.

Dün akşam saat 19 sularında Galatasaray’ın 11’i açıklandığında akla gelen ilk şey şuydu: Okan Buruk, Münih deplasmanının provasını hayal ediyordu. Elbette Kasımpaşa, Bayern Münih’ten bambaşka bir takım. Ve bambaşka bir stratejiyle oynayacaktı Rams Park’ta.

BAZI OYUNCULARI TEST ETTi

Ancak Okan Buruk’un bazı kararları almak için önünde başka test imkanı yoktu. Savunma göbeğinde Nelsson-Davinson’u, sol bekte Abdülkerim’i görmek istiyordu. Ziyech’in son fiziksel durumu ve kaç dakika oynayabileceği merak konusuydu. Ve Münih’te belki de Galatasaray’ın en kritik adamı olacak Zaha’nın grafiğini yükseltmesi bekleniyordu. Zira Bayern Münih’in as sağ beki Mazraoui’nin sağlık problemleri var. O bölgede Bouna Sarr başlarsa, Zaha’nın ona bire birde üstünlük kurma şansı yüksek.

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iLK YARIDA 6 DRiPLiNG, 5 ÇALIM

Zaha’yı Premier Lig’den yakından takip edenler zaten onun karakterini aşağı yukarı bilirler. Onu bir maçın ilk 10 dakikasında izledikten sonra sık sık o günün onun olduğunu anlayabilirsiniz. Özellikle Crystal Palace’ın evi Selhurst Park’ta bazı günlere çok aç başlar, her topu ister, meşin yuvarlağı her ayağına aldığında rakibinin üzerine gider. Ve genelde de bir iz bırakır o müsabakaya. Dün de maça öyle başladı Zaha. 15 dakika boyunca Winck’le boğuştu, ardından da yavaş yavaş üstünlük kurmaya başladı. İlk devrenin sonunda 6 dripling, 5 çalım başarısı vardı. 50’ye kadar da tabelaya ismini iki kez yazdırmıştı zaten.

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SADECE BÜYÜKLERE KAYBETTi

Tabii ki dünün kaybedeni, ama sezonun ilk 11 haftasının kazananlarından Kasımpaşa’ya ekstra bir parantez açmak lazım. Bu sene Kasımpaşa maçlarına gidenler, bilet masraflarının karşılığını 11 maçta tam 37 golle aldılar. Ligin en eğlenceli takımlarından biri. Topla çok fazla oynamıyorlar ama rakiplerinin tamamlayamadığı hücumlarda üç koşucu Gomis-Ngoy-Fall ile etkili geçişleri var. 11 haftanın sonunda sadece Trabzon, Fenerbahçe ve Galatasaray’a kaybettiler. Topla %38 oynayarak İstanbul’u, %40’la Sivasspor’u, %27 ile Karagümrük’ü, %45’le Adana Demir’i mağlup ettiler. Ligin izlemeye değer takımlarından biri Kemal Özdeş’in Kasımpaşa’sı.

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ENGİN KEHALE: OYUN TARTIŞILIR, TABELA TARTIŞILMAZ

Zaha’nın gol vuruşlarındaki zamanlaması maçın kazananı belirledi.

Galatasaray’ın bu sezon ilginç bir yönü var. İyi oynamadığını, sahaya yeteri kadar ağırlığını koyamadığını düşündüğün anda dönüp istatistiklerine bakıyorsun. Aslında hem sahada istediklerini yapmış hem de rakibe istediklerini yaptırmamış havası var. Burada zaman zaman rakamların bizi yanılttığı çıkarımını da yapmak mümkün ancak gerçek bir yanı olduğu da tartışılmaz. Kasımpaşa karşısında sarı kırmızılıların ilk yarı performansı, bu duruma iyi örneklerden biri. Opta verilerine göre 1.22 gol beklentisine 0.2, rakip ceza sahasında 20 topla buluşmaya rakibin 4 ile cevap vermesi. Liste bu şekilde uzar gider. Aslında topa çok sahip olan (%70’e yakın) Okan Buruk’un öğrencileri, oyuna bu hükmedişe paralel şekilde hâkim olamadı.

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ORGANiZASYON iYi DEĞiLDi

Kemal Özdeş, maç önü planını özellikle hatlar arası boş oyuncu bırakmama üzerine yapmıştı. İlk yarı için bunda başarılı olduğunu söylemek mümkün. Okan Buruk’un Bayern Münih provası yaparcasına sahaya çıkardığı 11, bireysel performans ile öne çıkarken organizasyon anlamında bekleneni verdiğini söylemek zor.

BAŞROLDE ZAHA VARDI

Bu sezon Galatasaray’ın oyununu, maç içi plan kadar zora düştüğünde desteğe gelen yetenekli ayaklardan okuyacağız gibi gözüküyor. Kasımpaşa karşısında başrolü Zaha üstlendi. Oyunu tartışılır, tabelası tartışılmaz. İlk golünde topu kaptıktan sonra çabuk düşünüp sert şutu hemen çıkarabilmesi, ikincisinde sakin kalıp en doğru vuruşu yapabilmesi maçın kazananını belirledi.

İkinci 45 dakika, Kasımpaşa’nın biraz risk alarak alanı genişletmesi, bunun karşılığında da oyunun tempo kazanmasıyla devam etti. Kemal Özdeş’in öğrencileri ikinci yarıda 9 şut atarak Galatasaray karşısında Gaziantep’in (10) ardından en çok kaleyi deneyen takımlar listesinde ikinci sıraya yerleşti. Sezonun 3’te 1’i geride kalırken, Galatasaray hedefleriyle paralel olarak yoluna devam ediyor ve bu, oyun her zaman bekleneni vermese de gerçekten ciddi bir saygıyı beraberinde hak ediyor.