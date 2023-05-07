Arda Turan'dan Arda Güler'e övgü: Belki ileride çalışma fırsatım olur | Şampiyonluk favorisini açıkladı

Haberin Devamı

Futbol hayatına Spor Toto 1. Lig’in iddialı takımlarından Eyüpspor’un teknik direktörü olarak devam eden Arda Turan, Fenerbahçe’de forma giyen 18 yaşındaki genç yetenek Arda Güler ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Boğaziçi Üniversitesi’nin düzenlediği Spor Zirvesi’nde Futbol Arena’ya açıklamalarda bulunan Arda Turan, teknik direktör olarak Arda Güler’i mi yoksa aynı yaştaki Arda Turan’ı mı tercih edeceği ile ilgili bir soruya, “Ben Arda Güler’i 11’de oynatırdım. Şimdi biraz gerçekçi cevap vermek lazım. Eski Arda Turan’ı oynatma şansım yok ama Arda Güler’le belki ileride bir yerde çalışma fırsatım olur. O yüzden böyle söylüyorum” yanıtını verdi. Arda Turan, Fenerbahçe’nin genç yeteneği ile ilgili sözlerine şöyle devam etti:

HEDEFİM ATLETİCO’NUN DEFANSINI BARÇA’NIN HÜCUMUNU GÖSTERMEK

Haberin Devamı

“Arda Güler’in kariyeri umarım benimkinden çok çok daha iyi olur. Bu kadar güzel bir yeteneğin gözümüzün önünde büyümesinin keyfini çıkarmalıyız.” Eyüpspor’un başında çıktığı 3 maçta 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan 36 yaşındaki teknik direktör, takımına oynatmak istediği futbolu ve hedefini da şu sözlerle ifade etti: “Atletico Madrid’in savunmasıyla Barcelona’nın hücumunu bir arada sahaya yansıtmak istiyorum. Süper Lig’e çıkmak istiyoruz ama maç maç gidiyoruz. Bizim için önemli olan öncelikle gelecek hafta oynayacağımız Boluspor mücadelesi.”

BİZE ‘EL FRENİ’ DENİYORDU AMA REAL MADRİD GİBİYDİK

Kariyerinde en çok Atletico Madrid’de iken Şampiyonlar Ligi finalini kaybetmelerine üzüldüğünü ve 2020-21’de Galatasaray’da iken sezonu ikinci bitirmelerini unutamadığını ifade eden Arda Turan, “Son dakikada bir golle giden şampiyonluğa hâlâ çok üzülürüm. Saha dışı etkenleri çok yanlış yönettiğimizi düşünüyorum. Feghouli, ben, Falcao, Babel oynuyoruz ama bu kadroya ‘El freni’ falan deniyor. Tamamıyla oyuna hakim oynuyorduk. Şu andaki Real Madrid gibi oynuyorduk. O dönemde yönetim, teknik ekip, futbolcular bir araya gelip sadece Aslantepe’nin zeminini düzeltip şampiyon olacaktık ama olmadı” dedi.

Haberin Devamı

BU YIL ŞAMPiYON G.SARAY OLACAK

Arda Turan, Süper Lig’de heyecan seviyesi artan şampiyonluk yarışı ile ilgili olarak “Dursun başkan ve Erden Timur önderliğinde Okan ağabey ve Galatasaray bu sezon çok iyi iş yaptılar. Oyun gücümüz herkesten fazla. Şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Daha az hata yapan biz olacağız” yorumunda bulundu.