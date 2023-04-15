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Arda Turan kulübede de tarih yazmak için sahaya iniyor! Yardımcıları belli oldu

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#Eyüpspor#Arda Turan#Spor Toto 1. Lig
Arda Turan kulübede de tarih yazmak için sahaya iniyor Yardımcıları belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 07:00

12 Eylül’de aktif futbola veda eden Arda Turan, Eyüpspor’un teknik direktörü oldu. Alt yapısından yetiştiği Galatasaray’ın efsanelerinden biri olan, İspanya’da Atletico Madrid ve Barcelona ile büyük başarılara imza atan, A Milli Takım’ın da en önemli isimleri arasına giren ve kariyeri boyunca birçok önemli teknik adamla çalışan Arda Turan şimdi bütün bilgi birikimini Eyüpspor’da sahaya yansıtmaya çalışacak.

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Türk futbolunun en kariyerli futbolcularından biri olan Arda Turan bu sezonun başında veda ettiği yeşil sahalara teknik direktör olarak geri dönüyor. Spor Toto 1. Lig’de zirve mücadelesi veren Eyüpspor, Gençlerbirliği yenilgisinin ardından yollarını ayırdığı Zafer Turan’ın yerine Arda Turan’ı getirdi. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile görüştükten sonra 1.5 yıllık sözleşme imzalayan 36 yaşındaki teknik adam, yarın Göztepe ile deplasmanda oynanacak mücadelede de ilk kez takımın başında teknik direktör olarak sahaya çıkacak.

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Arda Turan kulübede de tarih yazmak için sahaya iniyor Yardımcıları belli oldu

 

İSPANYA’DA HEM ATLETİCO’DA HEM BARÇA’DA GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI

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Alt yapısından yetiştiği Galatasaray’da A takıma çıktıktan sonra adını kulüp tarihine yazdıran Arda Turan, daha sonra kariyerine İspanya’da devam ederken ülkenin 2 dev kulübü Atletico Madrid’de de Barcelona’da da Türkiye’yi başarı ile temsil etti. 100 kez formasını giydiği Türk Milli Takımı’nın da en önemli figürlerinden biri olan Arda Turan, İspanya’dan dönüşte önce Medipol Başakşehir sonra Galatasaray formaları giyerken 12 Eylül 2022’de yaptığı açıklama ile 35 yaşında aktif futbola veda etti.

Arda Turan kulübede de tarih yazmak için sahaya iniyor Yardımcıları belli oldu

YERLİ VE YABANCI EFSANE TEKNİK ADAMLARLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

KARL-HEINZ Feldkamp, Fatih Terim, Diego Simeone, Luis Enrique, Eric Gerets. Abdullah Avcı, Ersun Yanal, Frank Rijkaard, Gheorghe Hagi başta olmak üzere birçok önemli teknik adamla çalışan Arda şimdi birikimlerini Eyüpspor’da sahaya yansıtmaya çalışacak. Arda sahadaki deneyimlerinin yanı sıra TFF’de, UEFA veya FIFA’ya bağlı ulusal federasyonların en üst liglerinde 7 yıl ve üzeri oynamış futbolcuların katılma hakkına sahip olduğu UEFA B/A Birleşik Antrenör Eğitim Programı’nda eğitimini sürdürüyor.

Arda Turan’ın ekibinde Atila Gerin, Kerem Yavaş, Umut Eskiköy ve Murat Üner yer alıyor.

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iKi TRANSFERDE BONSERViSiNE ÖDENEN RAKAM: 47 MiLYON EURO

Arda, G.Saray’dan 2011’de A.Madrid’e giderken kulübüne 13 milyon Euro’ya kazandırdı. Atletico’dan da Barça’ya 34 milyon Euro bonservisle gitti.

ARDA TURAN’IN TAM 13 KUPASI VAR

1 UEFA AVRUPA LiGi

· 2011-12 Atletico Madrid

2 UEFA SUPER KUPA

· 2012-13 Atletico Madrid
· 2015-16 Barcelona

2 LA LiGA ŞAMPiYONLUĞU

· 2013-14 Atlético Madrid
· 2015-16 Barcelona

3 iSPANYA KRAL KUPASI

· 2012-13 Atlético Madrid
· 2015-16 Barcelona
· 2016-17 Barcelona

2 iSPANYA SÜPER KUPASI

· 2014-15 Atlético Madrid
· 2016-17 Barcelona

1 SÜPER LiG ŞAMPiYONLUĞU

· 2007-08 Galatasaray

1 TÜRKiYE KUPASI

· 2004-05 Galatasaray

1 TÜRKiYE SÜPER KUPA

· 2007-08 Galatasaray

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ARDA TURAN KULÜP KARiYERi

Kulüp Maç Gol Asist

Galatasaray 240 49 77
Atlético Madrid 178 22 32
Barcelona 55 15 11
Başakşehir 39 2 4
Manisa 15 2 34
Toplam 527 90 127

Arda Turan MiLLi TAKIM KARiYERi

Dostluk Maçları 44 6 12
Avrupa Şamp.Elm. 27 6 8
D.Kupası Elemeler 23 3 5
Avrupa Şampiyonası 6 2 -
Toplam 100 17 25

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#Eyüpspor#Arda Turan#Spor Toto 1. Lig

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