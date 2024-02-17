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Arda Turan, Galatasaray'a üye oldu! Duygusal paylaşım...

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#Galatasaray#Arda Turan#Eyüpspor
Arda Turan, Galatasaraya üye oldu Duygusal paylaşım...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2024 08:26

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan, Galatasaray Kulübü'nün üyesi oldu. Arda Turan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Galatasaray ailesine teşekkür etti.

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Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Benim tüm hayallerim de hayallerimin gerçekleştiği yer de Galatasaray. Bugün formasını giymekten, kaptanlığını yapmaktan onur duyduğum Galatasaray Kulübü'ne üyelik mazbatamı aldım. Yıllar boyunca sarı-kırmızılı forma için sahada verdiğim emeklerin bu üyelikle onurlandırılmış olmanın gururunu yaşıyorum. Başta Sayın Başkanımız Dursun Özbek olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerimize, GSYİAD Başkanımız Sayın İbrahim Hatipoğlu'na, camiamıza emek vermiş büyüklerimize ve tüm Galatasaray Ailesi'ne teşekkür ediyorum. Bu gurur bana bir ömür boyu yeter."

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#Galatasaray#Arda Turan#Eyüpspor

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