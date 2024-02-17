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Eyüpspor'dan Kylian Mbappe paylaşımı: Bekliyoruz

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#Futbol#Eyüpspor#Kylian Mbappe
Eyüpspordan Kylian Mbappe paylaşımı: Bekliyoruz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2024 00:01

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, sezon sonu Paris Saint-Germain'den ayrılması beklenen Kylian Mbappe için bir paylaşım yaptı.

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Paris Saint-Germain'in sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Kylian Mbappe'nin, İspanyol devi Real Madrid'e transfer olması bekleniyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Fransız yıldız, Paris Saint-Germain'deki takım arkadaşlarına ayrılacağını bildirdi.

Trendyol 1. Lig lideri Eyüpspor sosyal medya hesabından Kylian Mbappe'nin Eyüpspor formasıyla montajlanmış görselini paylaşarak, "Seni bekliyoruz Kylian Mbappe" notunu düştü.

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#Futbol#Eyüpspor#Kylian Mbappe

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