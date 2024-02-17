Eyüpspor'dan Kylian Mbappe paylaşımı: Bekliyoruz

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Paris Saint-Germain'in sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Kylian Mbappe'nin, İspanyol devi Real Madrid'e transfer olması bekleniyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Fransız yıldız, Paris Saint-Germain'deki takım arkadaşlarına ayrılacağını bildirdi.
Trendyol 1. Lig lideri Eyüpspor sosyal medya hesabından Kylian Mbappe'nin Eyüpspor formasıyla montajlanmış görselini paylaşarak, "Seni bekliyoruz Kylian Mbappe" notunu düştü.
Eyüpspor'un paylaşımı 👇https://t.co/I8xy5HA8la
Eyüpspor'un paylaşımı 👇https://t.co/I8xy5HA8la—Spor Arena (@sporarena) February16, 2024