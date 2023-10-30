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Arda Güler'in Real Madrid'de çıkacağı ilk maç için yeni iddia: Şampiyonlar Ligi...

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#Real Madrid#Arda Güler#Şampiyonlar Ligi
Arda Gülerin Real Madridde çıkacağı ilk maç için yeni iddia: Şampiyonlar Ligi...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2023 18:26

Real Madrid'de yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü forma giyemeyen Arda Güler'in forma giyeceği ilk maç için İspanya'dan yeni bir iddia ortaya atıldı. Milli futbolcumuzun ilk maçı Şampiyonlar Ligi'nde olabilir...

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Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, biri ABD kampı biri de Las Palmas maçı öncesi olmak üzere iki kez sakatlık yaşadı. Genç oyuncu yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü sahaya çıkamamıştı.

Arda Güler'in Real Madrid formasıyla çıkacağı ilk maç için İspanyol gazeteci Edu Aguirre bir iddia ortaya attı.

Aguirre'nin haberine göre Arda Güler, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde 8 Kasım günü Santiago Bernabeu'da oynayacağı Braga maçında sahada olacak.

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#Real Madrid#Arda Güler#Şampiyonlar Ligi

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