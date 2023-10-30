Arda Güler'in Real Madrid'de çıkacağı ilk maç için yeni iddia: Şampiyonlar Ligi...

Haberin Devamı

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, biri ABD kampı biri de Las Palmas maçı öncesi olmak üzere iki kez sakatlık yaşadı. Genç oyuncu yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü sahaya çıkamamıştı.

Arda Güler'in Real Madrid formasıyla çıkacağı ilk maç için İspanyol gazeteci Edu Aguirre bir iddia ortaya attı.

Aguirre'nin haberine göre Arda Güler, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde 8 Kasım günü Santiago Bernabeu'da oynayacağı Braga maçında sahada olacak.