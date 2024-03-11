Arda Güler'in ilk golünü İspanyollara sorduk: 'Daha önce rastlamadık!' | 'Böyle bir şeyi hatırlamıyorum'

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Real Madrid, La Liga’nın 28.haftasında evinde Celta Vigo’yu 4-0 yenerek puanını 69’a yükseltti ve şampiyonluk yolundaki iyi gidişatını sürdürdü. Milli yıldız Arda Güler, 90+4’te harika bir gole imza atarak eflatun-beyazlı ekipteki ilk gol sevincini yaşadı. Sezon başında yaşadığı sakatlıklardan dolayı istediği süreyi bulamayan Güler, golün ardından takım arkadaşlarıyla beraber büyük coşku yaşadı. İspanyol futbol muhabirleri, milli yıldızımızın dün geceki mücadelesi ve Real Madrid’deki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İspanyol gazetecilerin Arda Güler yorumu şu şekilde;

VİCTOR DİEGUEZ (LEGAL SPORT)

“ARDA’NIN GOLÜ SON DAKİKADA GELEN GALİBİYET GOLÜ GİBİYDİ”

Arda Güler, harika bir gol attı. Bence bu gol onun güçlü yönlerini çok iyi özetliyor. Çünkü klas bir şekilde dripling yapıyor ve her iki bacağını da çok iyi kullanıyor. Real Madrid taraftarları da benim gibi düşünüyor çünkü golden sonra stadyumdaki atmosfer çok etkileyiciydi. Santiago Bernabeu'da alınan 4-0'lık galibiyet normalde çok fazla kutlanmaz ama Arda Güler’in attığı gol son dakikada gelen galibiyet golü gibi görünüyordu. Herkes onun başarılı olduğunu görmek istiyor. Arda Güler, çok yetenekli ve Bernabeu seyircisi de bu tür oyuncuları gerçekten takdir ediyor.

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“CARLO ANCELOTTİ, ARDA GÜLER’İN YETENEĞİNE HAYRAN”

Arda Güler’in bugün gösterdiği performansla maçlarda daha da çok oynayacağını düşünüyorum. Çok kısa sürede iyi bir oyuncu olduğunu gösterdi ve şimdi sezonun ona ihtiyaç duyulacağı bir dönemdeyiz. Carlo Ancelotti, her ne kadar oynatmasa da ekibiyle beraber Arda Güler’in yeteneğinin hayranı olduğunu biliyorum. Celta Vigo’ya attığı bu gol Arda’nın hazır olduğunu gösteriyor ve Carlo Ancelotti de bunun farkında. Daha fazla oynaması an meselesi.

“ARDA, REAL MADRİD’DE YILLARCA HATIRLANACAK OYUNCULARDAN BİRİ OLACAK”

Umarım Arda Güler, Real Madrid'de başarılı olur. Arda, aldığı sürelerden dolayı çok az izlemiş olmama rağmen sevdiğim bir futbolcu. Dahası, Santiago Bernabeu'da başarılı olmak için her şeye sahip olduğunu düşünüyorum. Sakatlıklar nedeniyle kötü bir başlangıç yaptı ama şimdiden muazzam yeteneğini gösteriyor. Bence Real Madrid'de yıllarca hatırlanacak oyunculardan biri olabilir. Ondan çok şey bekliyorum çünkü bunu yapabileceğini düşünüyorum.

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MARİO DE LA RİVA (DİARİO AS):

“ARDA GÜLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GOLDÜ”

Gol uzatma dakikalarının sonlarına doğru geldiği için birçok kişi stadyumu yeni terk etmişti. Ancak takım arkadaşlarının tepkisinin altını çizmek isterim. Herkes büyük bir coşkuyla onu tebrik etmeye gitti. Sonuç açısından önemli bir gol olmayabilir ama diğer oyuncular bunun Arda için çok önemli bir gol olduğunu bildikleri için ve golü o şekilde kutladılar.

“ARDA GÜLER’İN REAL MADRİD’DEKİ MACERASI HAKKINDA BÜYÜK BİR BEKLENTİ VAR”

Türkiye'de taraftarlar ve medya arasında Arda Güler'in Real Madrid'deki 'macerası' hakkında büyük bir beklenti olduğunu biliyorum. Arda, profesyonel bir kariyer inşa ediyor. Henüz çok genç olduğu için Real Madrid'de dakikalarca oynamak çok ama çok zor. Carlo Ancelotti, dün maçtan sonra şunları söyledi: "Gelecekte dakikalarca oynayacak ama yarın değil." Yarın; gelecek maçlar ya da gelecek aylar olarak anlaşılabilir. Bakalım önümüzdeki yaz Real Madrid'deki diğer oyuncularla (Modric, Dani Ceballos, hatta Toni Kroos) neler olacak ama başka bir kulübe kiralık gitmesi onun için iyi olabilir. Takımda bunun pek çok örneği var: Valverde, İspanya 3.Ligi’inde Castilla'da (Real Madrid'in ikinci takımı, Vinicius ve Rodrygo'nun da oynadığı takım) oynamaya başladı ve Deportivo La Coruña'ya kiralık gitti. Şu anda Manchester United'da oynayan Casemiro da zamanında FC Porto'ya kiralık olarak gitmişti. Arda Güler için durumun aynı olmadığını biliyorum çünkü Arda zaten Türkiye Süper Ligi gibi güçlü bir şampiyonada ve Fenerbahçe gibi zorlu bir kulüpte oynadı.

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“BU SEZON REAL MADRİD’DE OYNAMASININ ZOR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Ben hala Arda Güler'in bu sezon Real Madrid'de iyi süreler bulup, oynamasının zor olduğunu düşünüyorum. Orta sahada oynamak için zorlu bir rekabet var. Dani Ceballos'a bakın. Ceballos, İspanya Milli Takımı’nda forma giyen bir oyuncu ama Real Madrid'de çok az fırsat buldu. Bence Arda Güler sabırlı olmalı. Real Madrid, şampiyonluğu birkaç maç önceden garanti altına alırsa son maçlarda ona göre istediği süreleri bulabilir. Bence genç bir oyuncunun gelişimi için en önemli şey mümkün olduğunca maçlarda süre bulmaktır. Eğer bir ya da iki yıllığına başka bir kulüpte oynaması gerekiyorsa, bu onun için faydalı bir deneyim olacaktır. Daha sonra Valverde ya da Casemiro'nun yaptığı gibi Real Madrid'e geri dönebilir.

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JAVİER RODRİGUEZ PASCUAL (RELEVO):

“BERNABEU’DA BU KADAR SEVİNÇLE KUTLANAN BİR GOL HATIRLAMIYORUM”

Arda Güler’in golünden sonra Real Madrid’deki yöneticiler bana, ‘Arda, çok yüksek bir seviyenin tanımı’ dedi. Arda, çok güzel bir gol attı ve taraftarlar da çok mutluydu. Santiago Bernabeu'da 4-0 öndeyken ve 90. dakikada bu kadar sevinçle kutlanan bir gol hatırlamıyorum. Bu gol Arda Güler için gerçekten çok önemli olduğu için bugünü unutmayacaktır. Arda, Real Madrid'de çok seviliyor ve kulüp içinde de herkes ona çok inanıyor.

“UMARIM BU GOL İŞLERİ DEĞİŞTİRİR ÇÜNKÜ ARDA BUNU HAK EDİYOR”

Arda’nın attığı gol Carlo Ancelotti'yi tanıdığım kadarıyla ne yazık ki bazı şeyleri pek değiştirmeyecek. Arda, sadece herhangi bir sakatlık olursa ya da birkaç hücum oyuncusu cezalı olduğu için maç kaçırırsa daha fazla şans bulacaktır. Umarım onu daha fazla oynarken görebiliriz ve bu gol işleri değiştirir çünkü bunu hak ediyor. Ancelotti, tecrübeli oyunculara daha çok güveniyor ve sezonun son bölümünde de onları kullanmaya devam edecek. Arda'ya her zaman sabır gösterdi. Real Madrid'deki ilk yılı hayal ettiği gibi olmayacak. Bence bu durum Arda Güler'e de bağlı. Eğer Real Madrid’de daha garanti bir şekilde süre bulmak istiyorsa gelecek yıl kiralık olarak gitmek zorunda. Real Madrid'de mevki için savaşmak istiyorsa kalabilir ama bence kiralık olarak gidecek. Birçok kulüp Arda ile ilgileniyor ve eğer herhangi bir teklif oyuncuyu ikna ederse, gelecek yıl kiralık olarak gidecek. Real Madrid, Arda'nın gelecekte kilit bir oyuncu olacağına inanıyor.