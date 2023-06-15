Arda Güler'in annesi Serap Güler'den gece yarısı dikkat çeken paylaşım! Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Arda Güler'in annesi Serap Güler, geç saatte sürpriz bir paylaşım yaptı.

Serap Güler, gece saat 00:57'de "Her seçim bir vazgeçiştir" şeklinde bir tweet attı. Arda'nın annesi, tweetinin sonuna ağlayan bir emoji bıraktı.

Serap Güler'in bu paylaşımı, Arda Güler, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? sorusunu beraberinde getirdi.

Serap Güler'in tweeti, geç saate rağmen 30 dakikada 1 milyonu aşkın görüntülenme aldı. Tweet, binlerce etkileşim de aldı.

L'EQUIPE'TEN BÜYÜK ONUR

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, 1 Ocak 2004'ten sonra doğan en yetenekli oyuncuların listesini açıkladı. 18 yaşındaki Arda Güler listenin 10. sıradında kendisine yer buldu.

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SELAHATTİN BAKİ: GİTMESİNİ İSTEMİYORUZ AMA TALİPLERİ VAR

Geçtiğimiz günlerde Arda'nın durumu hakkında konuşan Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, "Arda Güler’i 4 sene önce canlı olarak Fenerbahçe-Bucaspor maçında izledim. O zamandan belliydi geleceği. Allah onu yıldız olması için dünyaya getirmiş. 17 yaşında ama soru sormaktan çekinmeyen, son derece girişken, öğrenmeye açık bir evladımız. Milli takımımızın da değişmeyecek oyuncularından olacak kalitede. Profesyonellik ruhunda var ve Fenerbahçe aidiyet duygusunu en iyi yaşayanlardan birisi. Gitmesini elbette istemiyoruz ama talipleri var. Başkanımız ile birlikte bu hafta babası ile görüşeceğiz nasıl bir yol çizilecek önümüzdeki günlerde netleşir" dedi.

5 MİLYON EUROLUK MADDE İPTAL OLMUŞTU AMA...

Arda'nın bu sezon bulduğu süre 1500 dakikayı aşmasıyla birlikte 5 milyon euroluk serbest kalma maddesinin iptal olduğu belirtilmişti.

YENİ İDDİA: 17.5 MİLYON EURO

Transfer sezonlarının ünlü isimlerinden Fabrizio Romano ise yaptığı paylaşımda "Avrupa'nın en büyük yeteneklerinden biri için sadece 17,5 milyon euro" ifadelerini kullandı.

Romano, 1500 dakikalık sürenin aşılması nedeniyle serbest kalma maddesinin17.5 mlyon euro olarak belirlendiğini vurguladı.

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Bu sebeple de birçok üst düzey takımın, 18 yaşındaki futbolcuyu ikna etmek için harekete geçtiği bilgisini verdi.

Bu sezon 35 maçta forma giyen genç yıldız, 6 gol attı ve 7 asist yaptı.