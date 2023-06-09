Arda Güler transferi için sıcak gelişme! Ailesiyle Dubai'de transfer görüşmesi... "Olumlu geçti..."

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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kadrodaki isimlerden durumu en merak edileni ise şüphesiz Arda Güler... Genç oyuncu için Avrupa devlerinin yoğun mesaisi dikkat çekiyor.

DUBAI'DE AİLESİYLE GÖRÜŞTÜLER

İngiliz medyasına göre Newcastle, Arda Güler için vites yükseltti. Haberde, İngiliz ekibinin yetkilileri ile 18 yaşındaki yıldızın ailesi, geçtiğimiz hafta Dubai’de bir görüşme gerçekleştirdi. Uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Siyah-Beyazlılar, geleceğe dönük kapsamlı bir proje sunarak aileyi ikna etmeye çalıştı. İngilizlere göre görüşme olumlu geçti.

BEKLENTİ 20 MİLYON EURO

Öte yandan Arda Güler’in ailesinin, transfer konusunda tüm kararı oyuncunun kendisine bıraktığı öne sürüldü. Başkan Ali Koç, genç yıldızın en az 1 sezon daha Fenerbahçe’de kalmasını çok istediğini Güler Ailesi’ne iletti. İddiaya göre Arda’nın anne ve babası, son sözü 18 yaşındaki yıldızın vereceğini ve her kararın arkasında olacaklarını belirtti. Newcastle’ın Arda’ya ekonomik anlamda çok daha cazip bir teklif sunduğu kaydedildi. Ancak genç yeteneğe daha fazla forma şansı verip, kendisini geliştirme imkanı sağlayacak kulüp olarak da Ajax görünüyor. Sarı-Lacivertliler transferin gerçekleşmesi halinde en az 20 milyon Euro bonservis geliriyle sonraki satıştan pay bekliyor.

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