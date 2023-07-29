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Arda Güler, Real Madrid - Barcelona maçında forma giyebilecek mi? Carlo Ancelotti açıkladı

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#Arda Güler#Real Madrid#Real Madrid - Barcelona
Arda Güler, Real Madrid - Barcelona maçında forma giyebilecek mi Carlo Ancelotti açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2023 14:46

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, takımının Milan ve Manchester United ile oynadığı hazırlık maçlarında sakatlığı sebebiyle görev yapamamıştı. Bu gece oynanacak El Clasico öncesi gözler Arda Güler'in son durumuna çevrilmişti. Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in Barcelona maçında oynayıp oynamayacağını açıkladı.

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Yeni sezon hazırlıklarını ABD'de sürdüren Real Madrid, bu gece ezeli rakibi Barcelona ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, El Clasico'da forma giyebilecek mi?

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İLK İKİ MAÇI KAÇIRDI

Milli yıldızımız Arda Güler, 22 Temmuz'da sağ dizinden bir sakatlık yaşamış ve 24 Temmuz'da oynanan ilk hazırlık maçında forma giyememişti. Milan karşısında 2-0 geriye düşen Real Madrid, geri dönüşe imza atarak maçı 3-2 kazanmıştı.

Real Madrid, 27 Temmuz'daki Manchester United maçını da 2-0 kazanmıştı.

Arda Güler, bu iki maçta da yedek kulübesinde yer almış ancak sakatlığı sebebiyle süre almamıştı.

Carlo Ancelotti, bu iki maçta Arda Güler'i riske etmek istemediğini söylemişti.

Arda Güler, Real Madrid - Barcelona maçında forma giyebilecek mi Carlo Ancelotti açıkladı

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EL CLASICO ÖNCESİ KÖTÜ HABERİ YİNE ANCELOTTI VERDİ

Arda Güler için gözler bu gece oynanacak El Clasico'ya çevrilmişken Carlo Ancelotti genç yıldızımız için yine kötü haber verdi.

Real Madrid - Barcelona maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunan İtalyan teknik adam; "Arda Güler, Barcelona maçında kadroda olmayacak tek oyuncum. Bireysel olarak verdiğimiz programı uygulayarak yoğun antrenmanlar yapmaya devam ediyor. Juventus maçına hazır olması için çabalıyoruz." dedi.

Real Madrid'in sosyal medyada paylaştığı antrenman görüntülerinde de Arda Güler'in bireysel çalışmalar yaptığı görüldü.

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Arda Güler, Real Madrid - Barcelona maçında forma giyebilecek mi Carlo Ancelotti açıkladı

JUVENTUS MAÇI 3 AĞUSTOS'TA

Real Madrid'in ABD kampındaki son maç olan Juventus mücadelesi, 3 Ağustos'ta TSİ 02:30'da başlayacak. Arda Güler'in bu maçta forma giymesi bekleniyor.

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TONI KROOS'UN ARDA GÜLER ŞAŞKINLIĞI

Real Madrid'in tecrübeli ismi Toni Kroos, yeni takım arkadaşı Arda Güler hakkında ilk izlenimlerini paylaştı. Alman yıldız, Arda'ya övgüler yağdırdı.

Kroos, Arda için, "Arda Güler hakkındaki ilk izlenimlerim; büyük bir yetenek, tekniği olağanüstü. Sol ayağıyla şutları mükemmel... Ona baktığınızda "Bunu nasıl yapmış olabilir, bu pası oraya nasıl verdi?" diyorsunuz... Öğrenmeye de açık. Bazı 18 yaşındakiler gibi değil. İstekli. Çok zekice bir transfer olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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#Arda Güler#Real Madrid#Real Madrid - Barcelona

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