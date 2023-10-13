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Arda Güler, Golden Boy ödüllerinde finale kaldı

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#Arda Güler#Fenerbahçe#Golden Boy
Arda Güler, Golden Boy ödüllerinde finale kaldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2023 10:37

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Golden Boy ödüllerinde 25 kişilik finale kaldı.

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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Tuttusport tarafından 2003 yılından beri Avrupa liglerinde görev yapan 21 yaş altındaki en iyi futbolcuya verilen Golden Boy ödülüne aday gösterildi. 5 "Wild Card"dan bir tanesini alan 18 yaşındaki futbolcu, Golden Boy ödülü için açıklanan 100 kişilik listede bulunan tek Türk futbolcu olarak da dikkat çekmişti.

Golden Boy ödülünde finale kalan 25 futbolcu şu şekilde; "Jude Belingham, Jamal Musiala, Xavi Simons, Antonio Silva, Alejandro Balde, Florian Wirtz, Benjamin Sesko, Giorgo Scalvini, Rasmus Hojlund, Levi Colwill, Johan Bakayoko, Milos Kerkez, Arthur Vermeeren, Evan Ferguson, Lucas Gourna-Douath, Warren Zaire-Emery, Ousmane Diomande, Arnau Martinez, Mathys Tel, Andy Diouf, Arda Güler, Bilal El Khannouss, Martin Baturina, Joao Neves, Lamine Yamal"

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ARDA GÜLER, ANTRENMANLARA BAŞLADI

Real Madrid'e transfer olduktan sakatlık yaşayan Arda Güler, iyileştikten sonra çıktığı antrenmanda tekrar sakatlanmıştı. Tedavi sürecini tamamlayan 18 yaşındaki futbolcu, yeniden takımla antrenmanlara başladı.

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#Arda Güler#Fenerbahçe#Golden Boy

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