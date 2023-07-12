Arda Güler: Birçok Avrupa kulübünden teklif aldım

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Arda Güler'in kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Herkese teşekkür ediyorum. Beni çok iyi karşıladılar. Herkes çok ilgi gösteriyor. Burada kendimi çok rahat hissediyorum. Birçok Avrupa kulübü büyük bir ilgi gösterdi ama dünyanın en iyi takımı sizi isteyince kararınız netleşiyor.

Bu kulübün tarihine geçmek, efsane olmak istiyorum. Bu kulüp tarih boyunca birçok şampiyonluk kazandı. Kulübün kazandığı Avrupa kupalarını gördüm ve bunun inanılmaz bir duygu olduğunu söyleyebilirim.

İdollerim Zinedine Zidane, Mesut Özil ve Guti. Mesut Özil'le birlikte oynama şansı da elde ettim.

Rodrygo, Vinicius, Camavinga ve Valverde benim gibi 18 yaşında Real Madrid'e geldi. Hepsi çok iyi oyuncular ve artık aynı takımda oynayacağız.