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Arda Güler: Birçok Avrupa kulübünden teklif aldım

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#Arda Güler#Real Madrid#Fenerbahçe
Arda Güler: Birçok Avrupa kulübünden teklif aldım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 22:53

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, kulüp televizyonuna konuştu. Real Madrid efsanesi olmak istediğini söyleyen milli yıldız, birçok Avrupa kulübünden teklif aldığını ancak Real Madrid'i tercih ettiğini de söyledi.

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Arda Güler'in kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Herkese teşekkür ediyorum. Beni çok iyi karşıladılar. Herkes çok ilgi gösteriyor. Burada kendimi çok rahat hissediyorum. Birçok Avrupa kulübü büyük bir ilgi gösterdi ama dünyanın en iyi takımı sizi isteyince kararınız netleşiyor.

Bu kulübün tarihine geçmek, efsane olmak istiyorum. Bu kulüp tarih boyunca birçok şampiyonluk kazandı. Kulübün kazandığı Avrupa kupalarını gördüm ve bunun inanılmaz bir duygu olduğunu söyleyebilirim.

İdollerim Zinedine Zidane, Mesut Özil ve Guti. Mesut Özil'le birlikte oynama şansı da elde ettim.

Rodrygo, Vinicius, Camavinga ve Valverde benim gibi 18 yaşında Real Madrid'e geldi. Hepsi çok iyi oyuncular ve artık aynı takımda oynayacağız.

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#Arda Güler#Real Madrid#Fenerbahçe

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