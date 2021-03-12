Apex Legends, Nintendo Switch’a geldi

Geçtiğimiz gün Apex Legends’ta Chaos Theory Collection etkinliği başladı. Ancak Apex Legends cephesinden gelen tek büyük haber bu değil. Respawn’ın battle royale oyunu geçtiğimiz gün aynı zamanda Nintendo Switch’te oynanabilir oldu.

Nintendo oyuncularının aylardır beklediği Apex Legends sonunda Nintendo konsollarına geldi. Kullanıcılar battle royale oyununu ücretsiz olarak oynayabilecekler.

Respawn Entertainment ile yapılan bir röportajda oyunun Nintendo’da 30 FPS ve 576p-720p arası çözünürlükte olacağı söylendi. Diğer bir battle royale oyunu olan Fortnite ise Switch’te 900p gibi bir rakam sunuyor. Bu da bazı oyuncuları hayal kırıklığına uğrattı ve yüksek beklentilerini suya düşürdü.

Ancak bu özelliklerin ilerleyen zamanlarda geliştirilmesi ve oyunculara da akıcı bir deneyim sunulması umuluyor. Diğer bir önemli özellik ise oyunun bu platformda da cross-play destekliyor olması. Ancak oyunda cross-progression yok. Bu da oyunu Nintendo’da da oynamak isteyenlerin yeni bir hesap açmaları gerektiğini gösteriyor.